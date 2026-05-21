CJP Account Ban : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऑनलाइन मुहिम काफी चर्चा में रही, जिसे “कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)” नाम दिया गया है. इस अभियान से जुड़ा एक्स (Twitter) अकाउंट अचानक बंद कर दिए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया है. प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने पर यह संदेश दिखाई दे रहा है कि इसे किसी कानूनी अनुरोध के चलते रोक दिया गया है.

संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि अकाउंट को पहले हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब यह सफल नहीं हुआ तो बाद में इसे बंद करा दिया गया. इस अकाउंट को कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में लोग फॉलो करने लगे थे, जबकि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी पहुंच तेजी से बढ़ी.

CJI टिप्पणी के विरोध से शुरू हुआ अभियान

यह पूरा मामला 16 मई के आसपास शुरू हुए एक ऑनलाइन कैंपेन से जुड़ा बताया जा रहा है. बताया जाता है कि यह अभियान उस टिप्पणी के विरोध में शुरू हुआ, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ युवाओं को लेकर एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया था. इसी बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक डिजिटल अभियान खड़ा हुआ, जो आगे चलकर “कॉकरोच जनता पार्टी” के नाम से पहचाना जाने लगा.

सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ा समर्थन

धीरे-धीरे इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए और यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, इस मुहिम के समर्थन में लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ी है.

इस अभियान की शुरुआत पुणे से जुड़े एक युवा पेशेवर के नाम से बताई जा रही है, जो पहले पत्रकारिता और बाद में पब्लिक रिलेशंस व राजनीतिक संचार से जुड़े क्षेत्र में काम कर चुके हैं. उनका प्रोफेशन डिजिटल रणनीति और राजनीतिक संचार से संबंधित बताया जाता है.

प्रमुख प्रस्ताव और मांगें शामिल

इस ऑनलाइन आंदोलन ने एक वेबसाइट और घोषणापत्र भी जारी किया है, जिसमें कुछ प्रमुख प्रस्ताव और मांगें शामिल हैं. इनमें न्यायिक नियुक्तियों और सेवानिवृत्ति से जुड़े सुझाव, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बदलाव, तथा जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव लड़ने पर लंबी अवधि की पाबंदी जैसे विचार शामिल बताए जा रहे हैं.

कुल मिलाकर, यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक अभियान से शुरू होकर अब एक बड़े डिजिटल आंदोलन और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म्स के संचालन तक चर्चा का विषय बना हुआ है.

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