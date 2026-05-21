Punjab

हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर हो- सीएम मान

Karan Panchal21 May 2026 - 11:48 AM
5 minutes read
Halwara Airport
हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर हो- सीएम मान

Halwara Airport : हलवारा एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत पंजाब के लिए आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और तरक्की के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि पंजाब सरकार के दृढ़ प्रयासों और वित्तीय प्रतिबद्धता के कारण पूरा हुआ यह लंबे समय से लटकता प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा। उड़ानें शुरू होने के बाद पहली बार ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से बातचीत की और कहा कि इस हवाई अड्डे की शुरुआत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रांत में विश्व स्तरीय सुविधाएं लाने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

औद्योगिक निवेश और व्यापार के खुलेंगे रास्ते

पंजाब सरकार द्वारा हवाई अड्डे के विकास पर लगभग 54.67 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हलवारा से नियमित उड़ानें शुरू होने से न केवल पंजाब के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रांत में औद्योगिक निवेश और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों और महान संतों की विरासत का सम्मान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अथक प्रयासों के कारण मोहाली एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह और आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखे जाने के बाद अब हलवारा एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।

किफायती और आरामदायक हवाई यात्रा की सुविधा

हवाई अड्डे के दौरे के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार के प्रयासों के कारण यह हवाई अड्डा अब शुरू हो गया है। इस कदम के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रांत के लोगों को सुरक्षित, किफायती और आरामदायक हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके।

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने आगे कहा, “यह हवाई अड्डा इस क्षेत्र के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों के उद्यमियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को पंजाब आने-जाने में मदद करेगा, जिससे व्यापार, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

समय, पैसे और ऊर्जा का होता था बड़ा नुकसान

पहले आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “दिल्ली-एनसीआर के लिए सीधी उड़ानें न होने के कारण लोगों, खासकर उद्योगपतियों को सड़क मार्ग से देश की राजधानी जाने के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इससे न केवल बेकार की परेशानी होती थी, बल्कि समय, पैसे और ऊर्जा का भी बड़ा नुकसान होता था।” उन्होंने आगे कहा, “इस हवाई अड्डे के चालू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और दुनिया भर के प्रमुख उद्यमी पंजाब में बड़ा निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।”

हवाई अड्डे से औद्योगीकरण को मिलेगी गति

हवाई अड्डे के आर्थिक प्रभाव पर विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हवाई अड्डा पंजाब में औद्योगीकरण को तेज करने में सहायक के रूप में काम करेगा और प्रांत को सबसे पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में और मजबूती से स्थापित करेगा।”

हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानें की जाएंगी शुरू

कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, “यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही हलवारा हवाई अड्डे से और उड़ानें शुरू की जाएंगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को और मजबूत करेगी और प्रांत की तरक्की तथा यहां के लोगों की खुशहाली में अहम भूमिका निभाएगी।

19 वर्ष की उम्र में दी कुर्बानी

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हलवारा हवाई अड्डे का नाम महान शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की मांग को भारत सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शहीद करतार सिंह सराभा ने मात्र 19 वर्ष की छोटी उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनकी अद्वितीय कुर्बानी ने लाखों लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।

महान शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी

उन्होंने कहा, “शहीद-ए-आजम भगत सिंह भी शहीद करतार सिंह सराभा को अपना रोल मॉडल मानते थे। हलवारा हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखना उस महान शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो इस क्षेत्र से संबंधित थे और जो पहले विमानन की पढ़ाई करने के लिए बर्कले विश्वविद्यालय गए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए वापस लौटे।”

पंजाब महान गुरुओं, संतों, और शहीदों की पवित्र धरती

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब महान गुरुओं, संतों, पीरों और शहीदों की पवित्र धरती है और इस मिट्टी के हर कण में उनकी महान विरासत समाई हुई है। पंजाब विधान सभा ने 22 मार्च, 2023 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारत सरकार से इंडियन एयर फोर्स स्टेशन हलवारा, लुधियाना में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का अनुरोध किया गया था।

साम्राज्यवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुमूल्य योगदान को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “शहीद करतार सिंह सराभा ने देश को विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। गदर पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने देश-विदेश में भारत की आजादी के लिए अथक प्रयास किए।”

शहीदों के प्रति एक और नम्र श्रद्धांजलि होगी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पहले, पंजाब सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया था। हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखना हमारे शहीदों के प्रति एक और नम्र श्रद्धांजलि होगी।”

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम भी…

उन्होंने आगे कहा, “शहीदों की शानदार विरासत को संरक्षित करने के लिए हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नाम महान शहीदों और शख्सियतों के नाम पर रखना हमारी सरकार की अहम पहल रही है। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम भी श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखा गया है।”

केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा मुद्दा

विमानन प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा युवा पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए साहनेवाल हवाई अड्डे की इमारत का उपयोग करने के संबंध में भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवाओं को पहले से ही किफायती दरों पर विमानन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा जनहित में हलवारा हवाई अड्डे से उड़ान के समय को बदलने का मुद्दा भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।”

प्रांत के हितों की रक्षा और निरंतर तरक्की

पंजाब और इसके लोगों की भलाई के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रांत के हितों की रक्षा और इसकी निरंतर तरक्की और खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

ये भी पढ़ें- नोएडा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें दिल्ली-गुरुग्राम में कितनी है कीमत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 May 2026 - 11:48 AM
5 minutes read

Related Articles

Photo of दुबई आधारित ड्रग कार्टेल का अमृतसर में भंडाफोड़, 10 किलो आईसीई और 4 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

दुबई आधारित ड्रग कार्टेल का अमृतसर में भंडाफोड़, 10 किलो आईसीई और 4 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

21 May 2026 - 11:43 AM
Photo of परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में पंजाब देशभर में पहले स्थान पर, मिला प्रचेष्टा-ग्रेड-1

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में पंजाब देशभर में पहले स्थान पर, मिला प्रचेष्टा-ग्रेड-1

21 May 2026 - 10:14 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान: चार महीनों में 30 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 569 हथियार बरामद

‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान: चार महीनों में 30 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 569 हथियार बरामद

21 May 2026 - 9:53 AM
Photo of बिना पक्की सड़क खेतों में मंजूर हुआ 66 केवी सबस्टेशन, पूर्व CMD समेत 3 गिरफ्तार

बिना पक्की सड़क खेतों में मंजूर हुआ 66 केवी सबस्टेशन, पूर्व CMD समेत 3 गिरफ्तार

21 May 2026 - 9:34 AM
Photo of वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

20 May 2026 - 6:11 PM
Photo of एकतरफा प्यार में पंजाबी सिंगर की हत्या, कनाडा से बदला लेने आया था आरोपी

एकतरफा प्यार में पंजाबी सिंगर की हत्या, कनाडा से बदला लेने आया था आरोपी

20 May 2026 - 2:23 PM
Photo of सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

20 May 2026 - 12:06 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख तक कैशलेस इलाज से परिवारों को मिली राहत

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख तक कैशलेस इलाज से परिवारों को मिली राहत

20 May 2026 - 10:59 AM
Photo of सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

20 May 2026 - 9:59 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 119वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 512 स्थानों पर छापेमारी, 218 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 119वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 512 स्थानों पर छापेमारी, 218 गिरफ्तार

20 May 2026 - 8:35 AM
Back to top button