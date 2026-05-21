Punjabराज्य

दुबई आधारित ड्रग कार्टेल का अमृतसर में भंडाफोड़, 10 किलो आईसीई और 4 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

Ajay Yadav21 May 2026 - 11:43 AM
2 minutes read
Punjab News :
दुबई आधारित ड्रग कार्टेल का अमृतसर में भंडाफोड़, 10 किलो आईसीई और 4 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

Punjab News : पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो आरोपियों को 10 किलोग्राम आई.सी.ई. (मेथामफेटामाइन) और 4 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने साझा की.

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मोहित उर्फ बची (19), निवासी गांव पावार (जालंधर) और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श उर्फ हरमन (23), निवासी कोट खालसा (अमृतसर) के रूप में हुई है.

आरोपी दुबई के तस्कर के संपर्क में थे

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी अबू धाबी/दुबई से नशे का कारोबार चला रहे एक तस्कर के संपर्क में थे, जो इन आरोपियों के जरिए पंजाब और दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी करवाता था.

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोहित हाल ही में दुबई से वापस आया था, जहां उसे तस्करी संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था और हेरोइन तथा आई.सी.ई. की खेप पहुंचाने का काम सौंपा गया था, उन्होंने बताया कि आरोपी आगे माजा और दोआबा क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे.

तलाशी में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध तरीके से पुलिस टीमों ने मोहित उर्फ बची और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श को उस समय गिरफ्तार किया जब वे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 10 किलोग्राम आई.सी.ई. (मेथामफेटामाइन) और 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की.

अर्शदीप दुबई तस्कर से जुड़ा था

सीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान दुबई से लौटे आरोपी मोहित ने खुलासा किया कि उक्त तस्कर मजदूर वर्ग के युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें नशा तस्करी की गतिविधियों के लिए प्रेरित करता था. जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपी अर्शदीप उर्फ अर्श, जो पहले से ही नशा तस्करी की गतिविधियों में शामिल था और दुबई स्थित तस्कर के सीधे संपर्क में था, अज्ञात व्यक्तियों के जरिए भेजी गई हेरोइन की खेप को अपने पास सुरक्षित रखता था और आगे डिलीवरी के लिए मोहित को सौंप देता था.

दुबई तस्कर की मां और बहन भी जेल में बंद

गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी में भी इसी दुबई आधारित तस्कर के दो साथियों, जिनकी पहचान साहिबप्रीत सिंह उर्फ साहिब और गगनदीप सिंह उर्फ गगन के रूप में हुई थी, को 7.6 किलोग्राम हेरोइन और 21,000 रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा दुबई आधारित तस्कर की मां और बहन इस समय पुलिस स्टेशन राजा सांसी में एनडीपीएस एक्ट के तहत 42 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी से संबंधित मामले में केंद्रीय जेल अमृतसर में बंद हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीपी ने कहा कि इस मामले में नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे और पीछे के लिंक खंगाले जा रहे हैं तथा और बरामदगी एवं गिरफ्तारियां होने की संभावना है. इस संबंध में एफआईआर नंबर 107 दिनांक 18-05-2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 29 के तहत अमृतसर के थाना छेहरटा में मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें – केरल में अब वीडी सतीशन का चलेगा राज, शपथ लेकर सीएम पद की कुर्सी पर हुए काबिज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 May 2026 - 11:43 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में पंजाब देशभर में पहले स्थान पर, मिला प्रचेष्टा-ग्रेड-1

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में पंजाब देशभर में पहले स्थान पर, मिला प्रचेष्टा-ग्रेड-1

21 May 2026 - 10:14 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान: चार महीनों में 30 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 569 हथियार बरामद

‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान: चार महीनों में 30 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 569 हथियार बरामद

21 May 2026 - 9:53 AM
Photo of बिना पक्की सड़क खेतों में मंजूर हुआ 66 केवी सबस्टेशन, पूर्व CMD समेत 3 गिरफ्तार

बिना पक्की सड़क खेतों में मंजूर हुआ 66 केवी सबस्टेशन, पूर्व CMD समेत 3 गिरफ्तार

21 May 2026 - 9:34 AM
Photo of पश्चिम बंगाल की इस सीट पर फिर से हो रहा चुनाव, जानें किनके बीच है मुकाबला

पश्चिम बंगाल की इस सीट पर फिर से हो रहा चुनाव, जानें किनके बीच है मुकाबला

21 May 2026 - 8:48 AM
Photo of यूपी पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह बने अध्यक्ष

यूपी पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह बने अध्यक्ष

21 May 2026 - 8:08 AM
Photo of पुलिस ने ट्विशा शर्मा के परिजनों को लिखा पत्र, शव सड़ने को लेकर दी चेतावनी

पुलिस ने ट्विशा शर्मा के परिजनों को लिखा पत्र, शव सड़ने को लेकर दी चेतावनी

20 May 2026 - 6:58 PM
Photo of वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

20 May 2026 - 6:11 PM
Photo of मौत से पहले पलक का आखिरी फोन, मां से बातचीत में क्या कहा? ग्वालियर केस में बड़ा खुलासा

मौत से पहले पलक का आखिरी फोन, मां से बातचीत में क्या कहा? ग्वालियर केस में बड़ा खुलासा

20 May 2026 - 2:58 PM
Photo of एकतरफा प्यार में पंजाबी सिंगर की हत्या, कनाडा से बदला लेने आया था आरोपी

एकतरफा प्यार में पंजाबी सिंगर की हत्या, कनाडा से बदला लेने आया था आरोपी

20 May 2026 - 2:23 PM
Photo of हिस्ट्रीशीटरों से मुठभेड़, इंस्पेक्टर को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट से बची जान, 2 गिरफ्तार

हिस्ट्रीशीटरों से मुठभेड़, इंस्पेक्टर को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट से बची जान, 2 गिरफ्तार

20 May 2026 - 2:17 PM
Back to top button