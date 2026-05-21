राज्य

यूपी पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह बने अध्यक्ष

Ajay Yadav21 May 2026 - 8:08 AM
1 minute read
UP News :
यूपी पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह बने अध्यक्ष

UP News : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया शुरू हो गई है. ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने एक समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. इस पांच सदस्यीय आयोग की जिम्मेदारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह को सौंपी गई है. उनके साथ चार अन्य अनुभवी सदस्य भी शामिल किए गए हैं.

मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी मिल गई है. सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा और अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा.

आयोग में शामिल किए गए चार वरिष्ठ सदस्य

आयोग में दो पूर्व अपर जिला जज और दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी सदस्य बनाए गए हैं. इनमें बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एस.पी. सिंह शामिल हैं.

प्रशासनिक तैयारियां तेज

इस आयोग को कुल छह महीने की अवधि के लिए गठित किया गया है, जिसमें इसे तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है. रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का ढांचा तय किया जाएगा.

राज्य में ग्राम पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है. ऐसे में आगे की व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 May 2026 - 8:08 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पुलिस ने ट्विशा शर्मा के परिजनों को लिखा पत्र, शव सड़ने को लेकर दी चेतावनी

पुलिस ने ट्विशा शर्मा के परिजनों को लिखा पत्र, शव सड़ने को लेकर दी चेतावनी

20 May 2026 - 6:58 PM
Photo of वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

वित्त मंत्री चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का लिया जायजा

20 May 2026 - 6:11 PM
Photo of मौत से पहले पलक का आखिरी फोन, मां से बातचीत में क्या कहा? ग्वालियर केस में बड़ा खुलासा

मौत से पहले पलक का आखिरी फोन, मां से बातचीत में क्या कहा? ग्वालियर केस में बड़ा खुलासा

20 May 2026 - 2:58 PM
Photo of एकतरफा प्यार में पंजाबी सिंगर की हत्या, कनाडा से बदला लेने आया था आरोपी

एकतरफा प्यार में पंजाबी सिंगर की हत्या, कनाडा से बदला लेने आया था आरोपी

20 May 2026 - 2:23 PM
Photo of हिस्ट्रीशीटरों से मुठभेड़, इंस्पेक्टर को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट से बची जान, 2 गिरफ्तार

हिस्ट्रीशीटरों से मुठभेड़, इंस्पेक्टर को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट से बची जान, 2 गिरफ्तार

20 May 2026 - 2:17 PM
Photo of दीपिका नागर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, शरीर के आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त

दीपिका नागर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, शरीर के आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त

20 May 2026 - 1:34 PM
Photo of सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

20 May 2026 - 12:06 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख तक कैशलेस इलाज से परिवारों को मिली राहत

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख तक कैशलेस इलाज से परिवारों को मिली राहत

20 May 2026 - 10:59 AM
Photo of ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में यूपी पुलिस का शानदार प्रदर्शन, जीते 36 पदक

ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में यूपी पुलिस का शानदार प्रदर्शन, जीते 36 पदक

20 May 2026 - 10:23 AM
Photo of सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

सेंट डेनिस ओपन की कांस्य पदक विजेता मान्या रलहन सम्मानित, पंजाब स्टेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

20 May 2026 - 9:59 AM
Back to top button