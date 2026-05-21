IPL 2026 : हार्दिक पांड्या के लिए यह आईपीएल सीजन कुछ खास नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस, जिनकी कप्तानी पांड्या कर रहे हैं, पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, और टीम अभी अपने बचे हुए लीग मैचों को खेल रही है। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ खेले गए मैच में पांड्या ने ऐसा किया, जिसके कारण बीसीसीआई ने उन पर कार्रवाई की है। यह मामला स्लोओवर रेट से संबंधित नहीं है, बल्कि एक अन्य नियम के उल्लंघन से जुड़ा है।

मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना

आईपीएल ने बयान जारी करते हुए बताया कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया है। यह कार्रवाई कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के कारण की गई है।

10वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई हरकत

घटना मैच की दूसरी पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई। पांड्या अपने रनअप से लौटते समय विकेट की बेल्स को जोर से मारते हुए नजर आए, जिसे आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के तहत उपकरण और मैदान की सामग्री के गलत इस्तेमाल के रूप में देखा गया।

27 गेंदों पर बनाए 26 रन

मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर सिर्फ 147 रन बनाए, जिसे केकेआर ने 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पांड्या, जिन्होंने कुछ मैच मिस किए थे, वापसी कर रहे थे। इस मैच में उन्होंने 27 गेंदों पर 26 रन बनाए और गेंदबाजी में 2 ओवर में 13 रन दिए, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इस प्रदर्शन के बावजूद उनकी हरकत ने उन्हें जुर्माने और डिमेरिट प्वाइंट का कारण बना दिया।

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