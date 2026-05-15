PBKs Vs MI : आईपीएल 2026 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह PBKS की लगातार पांचवीं हार है और इस हार के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।

पांच से अधिक बार नहीं हारा

श्रेयस अय्यर अब आईपीएल में 200 से अधिक रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए सबसे अधिक मैच हारने वाले कप्तानों की सूची में शामिल हो गए हैं। 200+ रनों के टारगेट का बचाव करने वाले 20 मैचों में अय्यर की टीम को 12 बार जीत मिली और 7 बार हार का सामना करना पड़ा। IPL इतिहास में कोई भी अन्य कप्तान 200+ रनों के टारगेट का बचाव करते हुए पांच से अधिक बार नहीं हारा है।

57 रन की खेली शानदार पारी

गुरुवार को हुए मुकाबले में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए PBKS ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। टीम की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने 32 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने 17 गेंदों में 38 रन बनाए।

6 चौके और 6 छक्के शामिल

मुंबई इंडियंस ने 201 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर पूरा कर लिया। टीम की ओर से तिलक वर्मा ने 33 गेंदों में 75 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। रयान रिकेल्टन ने 23 गेंदों में 48 रन बनाए, जबकि विल जैक्स ने 10 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर MI को जीत दिलाई।

सातवें मैच में भी टूटा हार का रिकॉर्ड

इस हार के साथ, PBKS ने टी20 क्रिकेट में अब तक 10वीं बार 200+ रनों का बचाव करते हुए हार का सामना किया। वहीं, अय्यर का मुंबई इंडियंस के खिलाफ सात में से सातवें मैच में हार का रिकॉर्ड भी टूटा, जबकि इससे पहले उन्होंने MI के खिलाफ लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाए रखा था।

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