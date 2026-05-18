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RCB ने पक्की की प्लेऑफ में जगह, बाकी टीमों में कड़ा मुकाबला, जंग हुई और भी रोमांचक

Karan Panchal18 May 2026 - 3:11 PM
1 minute read
IPL Points Table
RCB ने पक्की की प्लेऑफ में जगह, बाकी टीमों में कड़ा मुकाबला, जंग हुई और भी रोमांचक

IPL Points Table : आईपीएल का इस सीजन बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां प्लेऑफ की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई है। अब तक केवल एक टीम ने अपनी जगह पक्की की है, जबकि बाकी तीन स्थानों के लिए सात टीमें मुकाबले में बनी हुई हैं। हालिया मैचों में आरसीबी की पंजाब पर जीत और दिल्ली कैपिटल्स की राजस्थान रॉयल्स पर सफलता ने अंक तालिका को पूरी तरह से उलझा दिया है।

तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद

वर्तमान स्थिति में आरसीबी सबसे ऊपर रहते हुए प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी है और उसके खाते में अभी एक मैच बाकी है। वहीं गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, लेकिन उसके लिए आगे की राह आसान नहीं है क्योंकि उसे अपना अंतिम मुकाबला हर हाल में जीतना होगा।

KKR अभी रेस में शामिल

राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स 12-12 अंकों के साथ अब भी दौड़ में बने हुए हैं। इनमें से किसी भी टीम की जीत उन्हें सीधे टॉप-4 की रेस में मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है, जिससे पंजाब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स 11 अंकों के साथ अभी भी गणितीय रूप से दौड़ में है, लेकिन एक हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है।

LSG दौड़ से हो चुकी है बाहर

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, हालांकि उनके कुछ मैच अभी बाकी हैं। आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मैच दोनों टीमों की प्लेऑफ स्थिति को सीधे प्रभावित कर सकता है।

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Karan Panchal18 May 2026 - 3:11 PM
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