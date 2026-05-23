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राजस्थान के छात्र सुसाइड मामले में राहुल गांधी ने परिवार से की बात, बंधाया ढांढस

Ajay Yadav23 May 2026 - 10:48 AM
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Rajasthan News :
राजस्थान के छात्र सुसाइड मामले में राहुल गांधी ने परिवार से की बात, बंधाया ढांढस

Rajasthan News : सीकर में NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अवसाद में छात्र प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदीप के परिवार से मुलाकात की और राहुल गांधी से उनकी फोन पर बात करवाई. बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने परिवार को सांत्वना देते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ने का भरोसा दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, झुंझुनूं निवासी प्रदीप मेघवाल पिछले तीन वर्षों से सीकर में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था. परिजनों के मुताबिक इस बार उसकी परीक्षा अच्छी गई थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद वह लगातार मानसिक तनाव में था. 15 मई को उसने सीकर के पिपराली रोड स्थित जलधारी नगर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. प्रदीप अपने परिवार में तीन बहनों का इकलौता भाई था.

पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद विनोद जाखड़ रात में सीकर से करीब 60 किलोमीटर दूर प्रदीप के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. इस दौरान राहुल गांधी ने भी फोन पर करीब चार मिनट तक परिजनों से बात की. परिवार ने पेपर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून की मांग उठाई.

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग

इस मामले को लेकर एनएसयूआई ने सीकर में शांति मार्च भी निकाला. बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल से सीएलसी चौक तक निकाले गए मार्च में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने “पेपर लीक बंद करो”, “एनटीए बैन करो” और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की.

विनोद जाखड़ ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. वहीं, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा ने कहा कि छात्र हितों की रक्षा के लिए संगठन का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

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Ajay Yadav23 May 2026 - 10:48 AM
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