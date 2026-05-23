Petrol-Diesel Price Hike : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. शनिवार को पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है.

दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल के रेट में तेजी देखने को मिली है. ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.49 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसके साथ ही पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से सप्लाई को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है.

परिवहन लागत पर असर पड़ने की आशंका

हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिला है. इसी कारण घरेलू स्तर पर भी ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है. लगातार तीसरी बार हुई इस बढ़ोतरी से परिवहन लागत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

पेट्रोल-डीजल महंगा होने का सीधा असर आम लोगों के खर्च पर पड़ता है. निजी वाहनों की चलाने की लागत बढ़ती है, जबकि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई, बस और ट्रक संचालन पर भी असर पड़ सकता है. इसका असर आगे चलकर रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे सब्जी, फल और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर भी दिख सकता है.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप