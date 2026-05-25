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नौतपा का प्रचंड वार शुरु, देशभर में तपिश से बेहाल लोग, कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट

Shanti Kumari25 May 2026 - 7:38 AM
2 minutes read
Nautapa 2026

Weather Update : देशभर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नौतपा की शुरुआत सोमवार यानी आज से हो रही है, लेकिन उससे पहले ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक कई राज्यों में तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। गर्म हवाओं और तपती धूप ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है।

कई राज्यों में तापमान 47 डिग्री के करीब

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत देश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान और मध्य भारत के कई शहरों में भी पारा लगातार चढ़ा हुआ है।

उत्तर प्रदेश में लू और आंधी का डबल अटैक

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एक तरफ भीषण लू लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ तेज आंधी भी मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में रेड अलर्ट और 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बांदा रविवार को 46.8 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज, झांसी, उरई और आगरा में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया।

शुक्रवार तक राहत के आसार कम

मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार तक गर्मी से खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में हीटवेव जारी रहने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में दिन के समय बाहर निकलना लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

29 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए राहत भरी खबर भी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 मई के बाद मौसम करवट ले सकता है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

बताया जा रहा है कि इन राज्यों के करीब आधे हिस्सों में शुक्रवार तक बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर

जहां उत्तर और पश्चिम भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। केरल में मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को मानसून केरल तट पर पहुंचने की संभावना है।

केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में प्री-मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश और आंधी

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है, जिससे मौसम अचानक बदल गया।

ये भी पढ़ें – भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानें क्या कहा

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Shanti Kumari25 May 2026 - 7:38 AM
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