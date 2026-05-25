Cricket News : भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले जून महीने में बेहद व्यस्त कार्यक्रम के साथ मैदान में नजर आएगी। इस दौरान टीम इंडिया कुल 6 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी, जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट शामिल होंगे।

जानकारी के अनुसार, जून की शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा और यदि पूरा पांच दिन चला तो 10 जून तक जारी रह सकता है। हालांकि यह टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन टीम इंडिया इसे तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने के नजरिए से अहम मान रही है।

टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली

इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 14 जून को, दूसरा 17 जून को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला 20 जून को होगा। इस सीरीज को आगामी वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, हालांकि रोहित की उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे

वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। पहला टी20 26 जून को और दूसरा 28 जून को आयोजित होगा।

टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन

इसके बाद टीम इंग्लैंड के दौरे पर रवाना होगी, जहां जुलाई में मुकाबले खेले जाएंगे। इस पूरे शेड्यूल के चलते जून का महीना क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

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