IPLखेल

Cricket News : टीम इंडिया का जून शेड्यूल जारी, 6 इंटरनेशनल मैचों में दिखेगा दम

Karan Panchal25 May 2026 - 4:10 PM
1 minute read
Cricket News
Cricket News : टीम इंडिया का जून शेड्यूल जारी, 6 इंटरनेशनल मैचों में दिखेगा दम

Cricket News : भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले जून महीने में बेहद व्यस्त कार्यक्रम के साथ मैदान में नजर आएगी। इस दौरान टीम इंडिया कुल 6 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी, जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट शामिल होंगे।

जानकारी के अनुसार, जून की शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा और यदि पूरा पांच दिन चला तो 10 जून तक जारी रह सकता है। हालांकि यह टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन टीम इंडिया इसे तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने के नजरिए से अहम मान रही है।

टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली

इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 14 जून को, दूसरा 17 जून को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला 20 जून को होगा। इस सीरीज को आगामी वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, हालांकि रोहित की उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे

वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। पहला टी20 26 जून को और दूसरा 28 जून को आयोजित होगा।

टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन

इसके बाद टीम इंग्लैंड के दौरे पर रवाना होगी, जहां जुलाई में मुकाबले खेले जाएंगे। इस पूरे शेड्यूल के चलते जून का महीना क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें- जैसलमेर में मिला गैस का बड़ा भंडार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती, विदेशों पर निर्भरता होगी कम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 May 2026 - 4:10 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of IPL 2026 के बाद LSG में नेतृत्व पर उठे सवाल, ऋषभ पंत की कप्तानी पर संकट के बादल

IPL 2026 के बाद LSG में नेतृत्व पर उठे सवाल, ऋषभ पंत की कप्तानी पर संकट के बादल

24 May 2026 - 11:50 AM
Photo of IPL 2026 : KKR के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या का नियम उल्लंघन, BCCI ने लिया सख्त कदम

IPL 2026 : KKR के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या का नियम उल्लंघन, BCCI ने लिया सख्त कदम

21 May 2026 - 12:41 PM
Photo of ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में यूपी पुलिस का शानदार प्रदर्शन, जीते 36 पदक

ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में यूपी पुलिस का शानदार प्रदर्शन, जीते 36 पदक

20 May 2026 - 10:23 AM
Photo of RCB ने पक्की की प्लेऑफ में जगह, बाकी टीमों में कड़ा मुकाबला, जंग हुई और भी रोमांचक

RCB ने पक्की की प्लेऑफ में जगह, बाकी टीमों में कड़ा मुकाबला, जंग हुई और भी रोमांचक

18 May 2026 - 3:11 PM
Photo of IPL 2026 प्लेऑफ रेस, KKR की जीत से बढ़ा रोमांच, पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

IPL 2026 प्लेऑफ रेस, KKR की जीत से बढ़ा रोमांच, पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

17 May 2026 - 4:48 PM
Photo of PBKs Vs MI : पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से हार, श्रेयस अय्यर का खराब रिकॉर्ड

PBKs Vs MI : पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से हार, श्रेयस अय्यर का खराब रिकॉर्ड

15 May 2026 - 3:20 PM
Photo of RCB vs KKR : मनीष पांडे का शानदार कैच, RCB के टिम डेविड को किया हैरान!

RCB vs KKR : मनीष पांडे का शानदार कैच, RCB के टिम डेविड को किया हैरान!

14 May 2026 - 3:59 PM
Photo of CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, चोट के बाद धोनी की वापसी की चर्चा, मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, चोट के बाद धोनी की वापसी की चर्चा, मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

13 May 2026 - 2:21 PM
Photo of IPL में आज पंजाब बनाम दिल्ली, पिछली हार का हिसाब चुकता करने उतरेगी कैपिटल्स

IPL में आज पंजाब बनाम दिल्ली, पिछली हार का हिसाब चुकता करने उतरेगी कैपिटल्स

11 May 2026 - 2:08 PM
Photo of Arshdeep Singh पर फैंस हुए नाराज़, Samreen Kaur का बैग उठाने का वीडियो वायरल

Arshdeep Singh पर फैंस हुए नाराज़, Samreen Kaur का बैग उठाने का वीडियो वायरल

8 May 2026 - 4:03 PM
Back to top button