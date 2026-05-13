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पीएम मोदी की अपील, कम करें तेल का उपयोग, अपनाएं जीरो ऑयल कुकिंग

Karan Panchal13 May 2026 - 5:05 PM
2 minutes read
Healthy Cooking Tips
पीएम मोदी की अपील, कम करें तेल का उपयोग, अपनाएं जीरो ऑयल कुकिंग

Healthy Cooking Tips : हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खाने के तेल के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपील की थी। उनका कहना था कि यदि हर परिवार तेल का इस्तेमाल 10% तक कम कर दे, तो यह न केवल स्वास्थ्य के लिए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, लोग अब अपने खाने की आदतों में बदलाव ला रहे हैं और “जीरो ऑयल कुकिंग” का ट्रेंड घरों में तेजी से फैल रहा है, जिसमें तेल के बिना भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा रहा है।

मसालों और सब्जियों का असली स्वाद

जीरो ऑयल कुकिंग का अर्थ है खाना पकाने के दौरान तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करना। इसमें खाना उबालने, भाप में पकाने या नॉन-स्टिक बर्तन में अपने रस में पकाने जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति से न केवल खाने का स्वाद बना रहता है, बल्कि मसालों और सब्जियों का असली स्वाद भी महसूस किया जा सकता है। सही तरीके से मसालों का उपयोग करके, बिना तेल के भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा सकता है।

मांस को अच्छे से किया जाए मैरीनेट

इस पद्धति में मसालों का सही इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। तेल के स्थान पर अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और सूखे मसाले भोजन में अच्छा स्वाद लाते हैं। इसके अलावा, यदि सब्जियों या मांस को अच्छे से मैरीनेट किया जाए तो उनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। नॉन-स्टिक पैन, कढ़ाई या कुकर में धीमी आंच पर पकाने से भी भोजन अपने ही रस में पककर स्वादिष्ट बनता है।

उबाले गए खाने में भी तेल की आवश्यकता

जीरो ऑयल कुकिंग में स्टीम यानी भाप में पकाने की विधि भी बहुत फायदेमंद है। इससे सब्जियों और दालों का पोषण भी बना रहता है और उनका स्वाद भी बेहतर होता है। उबाले गए खाने में भी तेल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आती। इस तरह का खाना शरीर के लिए हल्का और पचाने में भी आसान होता है।

लंबे समय तक फिट रहने में करता है मदद

आजकल, मोटापा, दिल की बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में जीरो ऑयल कुकिंग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। यह न केवल शरीर को हल्का रखता है, बल्कि लंबे समय तक फिट रहने में भी मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, लोग अब समझने लगे हैं कि छोटे-छोटे बदलाव भी सेहत और देश दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

सही तरीके और सही सामग्री का उपयोग

जीरो ऑयल कुकिंग अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक नई सोच बन चुकी है। यह हमें यह सिखाती है कि स्वाद के लिए तेल की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही तरीके और सही सामग्री का उपयोग ज्यादा मायने रखता है। अब लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं और हेल्दी भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। यह छोटा सा बदलाव हर घर की रसोई को और अधिक स्वस्थ और बेहतर बना सकता है।

ये भी पढ़ें- सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर जताया दुख, राजनीतिक गलियारों में शोक

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Karan Panchal13 May 2026 - 5:05 PM
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