लाइफ़स्टाइलस्वास्थ्य

गर्मी में गन्ने का जूस कितना सुरक्षित? एक्सपर्ट ने बताए फायदे और खतरे

Karan Panchal30 April 2026 - 6:38 PM
1 minute read
Sugarcane Juice Risk
गर्मी में गन्ने का जूस कितना सुरक्षित? एक्सपर्ट ने बताए फायदे और खतरे

Sugarcane Juice Risk : तेज धूप और गर्मी में गन्ने का जूस लोगों के लिए एक ताजगी भरा विकल्प माना जाता है। नींबू, पुदीना और काला नमक मिलाकर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, जिससे यह गर्मियों में काफी लोकप्रिय हो जाता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा और ठंडक देने में मदद करता है, इसलिए सड़क किनारे इसे खूब पसंद किया जाता है।

डायबिटीज के मरीज के लिए नुकसानदेह

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ने का जूस जितना फायदेमंद दिखता है, उतनी ही सावधानी इसकी गुणवत्ता और मात्रा को लेकर जरूरी है। गन्ने के रस में प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है और जूस बनाने की प्रक्रिया में फाइबर लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे में यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है।

सीमित मात्रा में करना चाहिए इसका सेवन

इसके अलावा, जिन लोगों को मोटापा, फैटी लिवर या मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक शुगर शरीर में फैट बढ़ाने का कारण बन सकती है।

पानी की सफाई पर नहीं दिया जाता ध्यान

एक और बड़ी चिंता इसकी स्वच्छता को लेकर है। अक्सर सड़क किनारे बनाए जाने वाले गन्ने के जूस में मशीन, बर्फ और पानी की सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में दूषित पानी या उपकरणों के कारण टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

पीने से पहले बरतें सावधानी

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गन्ने का जूस हमेशा साफ और हाइजेनिक जगह से ही लिया जाए और इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। विशेषकर डायबिटीज या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इसे पीने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए।

ये भी पढ़ें- स्लीपर बसों के रजिस्ट्रेशन नियम सख्त, अब फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट की होगी सख्ती से जांच

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 April 2026 - 6:38 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

29 April 2026 - 3:09 PM
Photo of हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद मरीज उठा रहे 95% इलाज खर्च का बोझ, NSO रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद मरीज उठा रहे 95% इलाज खर्च का बोझ, NSO रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

27 April 2026 - 3:01 PM
Photo of समय रहते पहचानें ये हेल्थ वॉर्निंग साइन, वरना बढ़ सकता है खतरा, भारी पड़ सकता है नज़रअंदाज करना

समय रहते पहचानें ये हेल्थ वॉर्निंग साइन, वरना बढ़ सकता है खतरा, भारी पड़ सकता है नज़रअंदाज करना

27 April 2026 - 2:05 PM
Photo of Skincare Mistakes : स्किन केयर में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Skincare Mistakes : स्किन केयर में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

26 April 2026 - 2:44 PM
Photo of चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

25 April 2026 - 4:48 PM
Photo of नाखूनों पर दिखने वाली धारियां क्या बताती हैं? जानिए सेहत के छुपे संकेत

नाखूनों पर दिखने वाली धारियां क्या बताती हैं? जानिए सेहत के छुपे संकेत

24 April 2026 - 6:00 PM
Photo of तपती गर्मी में भी खाना रहेगा ताजा और सुरक्षित, बस अपनाएं ये स्मार्ट टिफिन पैकिंग टिप्स

तपती गर्मी में भी खाना रहेगा ताजा और सुरक्षित, बस अपनाएं ये स्मार्ट टिफिन पैकिंग टिप्स

24 April 2026 - 2:54 PM
Photo of Kedarnath Yatra 2026 : यात्रा के दौरान पैक करें ये 5 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Kedarnath Yatra 2026 : यात्रा के दौरान पैक करें ये 5 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

23 April 2026 - 5:38 PM
Photo of FSSAI की सख्त चेतावनी: केमिकल से फल पकाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

FSSAI की सख्त चेतावनी: केमिकल से फल पकाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

22 April 2026 - 1:32 PM
Photo of विटामिन-D बना हड्डियों के साथ पेट की बीमारियों में भी मददगार, डॉक्टरों का दावा

विटामिन-D बना हड्डियों के साथ पेट की बीमारियों में भी मददगार, डॉक्टरों का दावा

20 April 2026 - 4:33 PM
Back to top button