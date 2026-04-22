स्वास्थ्य

FSSAI की सख्त चेतावनी: केमिकल से फल पकाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Ajay Yadav22 April 2026 - 1:32 PM
1 minute read
FSSAI Warning :
FSSAI की सख्त चेतावनी: केमिकल से फल पकाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

FSSAI Warning : FSSAI ने गर्मियों के मौसम में फलों, खासकर आम, को पकाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायनों पर सख्त कदम उठाया है. आमतौर पर गर्मियों में आम का मौसम आने पर लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि फल प्राकृतिक रूप से पके हैं या उन्हें केमिकल से पकाया गया है. इसी चिंता को देखते हुए FSSAI ने फलों को केमिकल से पकाने पर रोक लगाई है.

दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 16 अप्रैल को जारी नोटिस में कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन जैसे रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. FSSAI के अनुसार ये रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इन्हें सीधे खाद्य पदार्थों के संपर्क में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

मंडियों और गोदामों में बढ़ेगी सख्त जांच

FSSAI ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में निगरानी बढ़ाएं, खासकर बड़ी मंडियों और भंडारण स्थलों पर जांच करें. आम जैसे मौसमी फलों के गोदामों में जाकर कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग की जांच करने और इसके पाए जाने पर FSS Act की धारा 59 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही एसीटिलीन गैस की जांच के लिए टेस्टिंग पेपर के उपयोग को भी कहा गया है.

फलों का पकना और केमिकल पहचान

बता दें कि कई बार फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में अधिक समय लगता है, जबकि बाजार में जल्दी आपूर्ति और भंडारण की जरूरत के कारण इन्हें कच्चा तोड़कर दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता है और फिर रसायनों की मदद से पकाया जाता है. केमिकल से पके फलों की पहचान रंग और स्वाद से की जा सकती है. ऐसे फल बाहर से पूरी तरह पके हुए दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे या हल्के खट्टे हो सकते हैं. इन्हें खाने पर गले में हल्की जलन या अजीब स्वाद महसूस हो सकता है.

ये भी पढ़ें- वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें, उचित मांगों पर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 April 2026 - 1:32 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of विटामिन-D बना हड्डियों के साथ पेट की बीमारियों में भी मददगार, डॉक्टरों का दावा

विटामिन-D बना हड्डियों के साथ पेट की बीमारियों में भी मददगार, डॉक्टरों का दावा

20 April 2026 - 4:33 PM
Photo of Dengue Vaccine India: भारत में डेंगू से मिलेगी राहत, पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Dengue Vaccine India: भारत में डेंगू से मिलेगी राहत, पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

19 April 2026 - 4:24 PM
Photo of आंवला से पपीता तक: लिवर की सेहत के लिए फायदेमंद फूड्स, जानें इनके फायदे

आंवला से पपीता तक: लिवर की सेहत के लिए फायदेमंद फूड्स, जानें इनके फायदे

18 April 2026 - 2:16 PM
Photo of चाय के तुरंत बाद पानी पीना क्यों माना जाता है नुकसानदायक, जानिए शरीर पर इसका असर

चाय के तुरंत बाद पानी पीना क्यों माना जाता है नुकसानदायक, जानिए शरीर पर इसका असर

17 April 2026 - 4:53 PM
Photo of नींबू पानी पीने के फायदे, शरीर पर इसका असर और सही समय व तरीका: जानिए इस नेचुरल ड्रिंक की पूरी जानकारी

नींबू पानी पीने के फायदे, शरीर पर इसका असर और सही समय व तरीका: जानिए इस नेचुरल ड्रिंक की पूरी जानकारी

16 April 2026 - 3:08 PM
Photo of वजन घटाने से लेकर पाचन सुधारने तक, शरीर के लिए क्यों जरूरी है फाइबर? जानें सही मात्रा

वजन घटाने से लेकर पाचन सुधारने तक, शरीर के लिए क्यों जरूरी है फाइबर? जानें सही मात्रा

15 April 2026 - 1:56 PM
Photo of सेहत कार्ड का पंजीकरण बढ़कर हुआ 40 लाख, हमारा लक्ष्य -सौ प्रतिशत कवरेज : डॉ. बलबीर सिंह

सेहत कार्ड का पंजीकरण बढ़कर हुआ 40 लाख, हमारा लक्ष्य -सौ प्रतिशत कवरेज : डॉ. बलबीर सिंह

14 April 2026 - 3:05 PM
Photo of पैरों की अकड़न और दर्द से राहत का आसान घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक थेरेपी से मिलेगा आराम

पैरों की अकड़न और दर्द से राहत का आसान घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक थेरेपी से मिलेगा आराम

13 April 2026 - 5:41 PM
Photo of गर्मियों में सेहत के लिए वरदान है मोरिंगा, जानें इसके चमत्कारी फायदे

गर्मियों में सेहत के लिए वरदान है मोरिंगा, जानें इसके चमत्कारी फायदे

13 April 2026 - 2:47 PM
Photo of गर्मी की प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक गन्ने का रस, सेहत और इम्युनिटी बढ़ाने में बेहद फायदेमंद

गर्मी की प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक गन्ने का रस, सेहत और इम्युनिटी बढ़ाने में बेहद फायदेमंद

11 April 2026 - 3:44 PM
Back to top button