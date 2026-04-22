Other Statesराज्य

मालेगांव बम धमाके के चारों आरोपी बॉम्बे HC से बरी, मस्जिद के पास धमाके में 37 लोगों की हुई थी मौत

Ajay Yadav22 April 2026 - 12:18 PM
1 minute read
Malegaon Blast Case :
मालेगांव बम धमाके के चारों आरोपी बॉम्बे HC से बरी

Malegaon Blast Case : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है. अदालत ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को पर्याप्त सबूतों के अभाव में निर्दोष मानते हुए बरी करने का आदेश दिया.

यह मामला साल 2006 में मालेगांव में मस्जिद के नजदीक हुए सीरियल धमाकों से जुड़ा है, जिसमें 37 लोगों की जान चली गई थी. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा.

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपी बरी

इसी बीच 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भी विशेष एनआईए अदालत पहले ही सभी सात आरोपियों को बरी कर चुकी है. इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी जैसे नाम शामिल थे. अदालत ने उस मामले में भी UAPA, आर्म्स एक्ट और आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया था.

जांच और मुकदमे का पूरा घटनाक्रम

29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्कू चौक क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक के फटने से बड़ा धमाका हुआ था. यह घटना रमजान के दौरान और नवरात्रि से ठीक पहले हुई थी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था. इस धमाके में कई लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.

जांच की शुरुआत महाराष्ट्र ATS ने की थी, जिसने शुरुआती गिरफ्तारियां और चार्जशीट दाखिल की. बाद में 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई, जिसने 2016 में पूरक चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ आरोपों को सबूतों के अभाव में कमजोर बताया. मुकदमे के दौरान 323 गवाह पेश किए गए, जिनमें से कई अपने बयान से मुकर गए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर पड़ गया.

ये भी पढ़ें- वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 April 2026 - 12:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कनाडा में राजस्थान के युवक की मौत, 10 दिन बाद भी नहीं पहुंचा शव; परिवार ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

कनाडा में राजस्थान के युवक की मौत, 10 दिन बाद भी नहीं पहुंचा शव; परिवार ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

22 April 2026 - 11:44 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का असर: पंजाब में गैंगस्टर क्राइम में गिरावट, फायरिंग 69% घटी

‘गैंगस्टरां ते वार’ का असर: पंजाब में गैंगस्टर क्राइम में गिरावट, फायरिंग 69% घटी

22 April 2026 - 11:14 AM
Photo of अमृतसर में बड़ी कार्रवाई: सरहद पार ड्रग्स कार्टेल से जुड़े 5 आरोपी 7 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

अमृतसर में बड़ी कार्रवाई: सरहद पार ड्रग्स कार्टेल से जुड़े 5 आरोपी 7 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

22 April 2026 - 10:34 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 91वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 561 स्थानों पर छापेमारी, 281 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 91वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 561 स्थानों पर छापेमारी, 281 गिरफ्तार

22 April 2026 - 9:24 AM
Photo of पटना में JEE छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पढ़ाई के दबाव का जिक्र

पटना में JEE छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पढ़ाई के दबाव का जिक्र

22 April 2026 - 8:16 AM
Photo of राहुल गांधी के नीतीश कुमार पर ‘कंप्रोमाइज्ड’ बयान से सियासी बवाल, JDU का पलटवार- जानें क्या कहा

राहुल गांधी के नीतीश कुमार पर ‘कंप्रोमाइज्ड’ बयान से सियासी बवाल, JDU का पलटवार- जानें क्या कहा

21 April 2026 - 3:43 PM
Photo of तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट चौधरी पर साधा निशाना, बेरोजगारी और नीतियों पर उठाए सवाल

तेज प्रताप यादव ने CM सम्राट चौधरी पर साधा निशाना, बेरोजगारी और नीतियों पर उठाए सवाल

21 April 2026 - 11:40 AM
Photo of चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में एक्टिव अखिलेश यादव, किसानों को साधने में जुटी सपा

चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में एक्टिव अखिलेश यादव, किसानों को साधने में जुटी सपा

21 April 2026 - 11:06 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 90वां दिन: पंजाब पुलिस की 466 जगहों पर छापेमारी, 216 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 90वां दिन: पंजाब पुलिस की 466 जगहों पर छापेमारी, 216 गिरफ्तार

21 April 2026 - 10:35 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का बड़ा असर: 3 महीनों में 49,298 अपराधी पुलिस के शिकंजे में

‘गैंगस्टरां ते वार’ का बड़ा असर: 3 महीनों में 49,298 अपराधी पुलिस के शिकंजे में

21 April 2026 - 9:30 AM
Back to top button