स्वास्थ्य

Health News : मेडिटेशन के फायदे, रोजाना ध्यान से दूर होगा तनाव और चिंता

Karan Panchal8 May 2026 - 6:28 PM
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Health News
Health News : मेडिटेशन के फायदे, रोजाना ध्यान से दूर होगा तनाव और चिंता

Health News : मेडिटेशन यानी ध्यान को मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने का बेहद प्रभावी तरीका माना जाता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से तनाव और चिंता कम हो सकती है, साथ ही फोकस और काम करने की क्षमता में भी सुधार आता है। ध्यान का असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। नियमित मेडिटेशन से नींद बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी मदद मिलती है।

ताकि दिमाग को मिल सके आराम

ध्यान करने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इस समय वातावरण शांत होता है और मन भी ज्यादा स्थिर रहता है। हालांकि कई लोग शाम या रात में सोने से पहले भी मेडिटेशन करते हैं ताकि दिमाग को आराम मिल सके।

मन भटकना सामान्य बात

मेडिटेशन शुरू करने के लिए किसी शांत स्थान पर आराम से बैठें। सुखासन में बैठकर आंखें बंद करें और धीरे-धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में मन भटकना सामान्य बात है, लेकिन नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ने लगती है। शुरुआत 10 से 15 मिनट से करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान करते समय ‘ॐ’ या अपनी सांसों पर फोकस बनाए रखने की कोशिश करें।

ज्यादा संतुलित और ऊर्जावान महसूस करना

नियमित मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है और याददाश्त बेहतर हो सकती है। इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है और व्यक्ति खुद को ज्यादा संतुलित और ऊर्जावान महसूस करता है।

Disclaimer- यह जानकारी सामान्य उद्देश्य के लिए है। किसी भी फिटनेस, डाइट या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

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Karan Panchal8 May 2026 - 6:28 PM
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