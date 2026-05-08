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कैबिनेट में शामिल होने पर निशांत कुमार को दीपक प्रकाश ने दी बधाई, कहा- ‘मुझे लगता है कि वे बेहतर…’

Ajay Yadav8 May 2026 - 2:22 PM
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Bihar News :
कैबिनेट में शामिल होने पर निशांत कुमार को दीपक प्रकाश ने दी बधाई

Bihar News : बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री दीपक प्रकाश ने अपने पहले बयान में कहा कि उन्हें मिला यह दायित्व उनके लिए नई चुनौती के साथ-साथ पुराना अनुभव भी लेकर आया है, जिसका वे विभागीय कामकाज में पूरा उपयोग करेंगे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो विकास का खाका तैयार किया है, उसे आगे बढ़ाते हुए बिहार को तेजी से प्रगति की दिशा में ले जाना ही उनका लक्ष्य रहेगा.

उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज विभाग के तहत चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा. इनमें पंचायत सरकार भवन निर्माण, कन्याओं से जुड़ी योजनाएं, अंतिम संस्कार सहायता योजना और 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाएं शामिल हैं, उनका कहना था कि इन सभी कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से लागू कर आम लोगों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा.

दीपक प्रकाश ने निशांत कुमार को दी बधाई

इसी दौरान दीपक प्रकाश ने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर शुभकामनाएं भी दीं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें भरोसा है कि निशांत कुमार अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभाएंगे और सकारात्मक परिणाम देंगे.

कई नए चेहरे शामिल

आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में एनडीए सरकार के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है. इस विस्तार के साथ राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिला है, जहां विभिन्न दलों के नेताओं को सरकार में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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Ajay Yadav8 May 2026 - 2:22 PM
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