विदेश

अमेरिका की ईरान पर फिर बमबारी, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के आरोप, वैश्विक चिंता बढ़ी

Karan Panchal8 May 2026 - 5:33 PM
1 minute read
US Iran Tension
अमेरिका की ईरान पर फिर बमबारी, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के आरोप, वैश्विक चिंता बढ़ी

US Iran Tension : अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीजफायर के दौरान ओमान की खाड़ी में उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाकर हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, जास्क के पास समुद्री क्षेत्र में जा रहे एक टैंकर पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है।

ईरानी नौसैनिक ठिकानों को नुकसान

ईरान ने इस कार्रवाई को उकसावे वाली बताते हुए सख्त जवाब देने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया था, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई और कई ईरानी नौसैनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया।

वैश्विक व्यापार पर असर पड़ने की आशंका

इस बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण लगभग 1500 जहाज फंस गए हैं, जिससे करीब 20 हजार नाविक प्रभावित हो सकते हैं। स्थिति के कारण वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने भी दावा किया है कि उसके क्षेत्र में ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। हालांकि कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिति को लेकर चिंतित

भारत सरकार ने कहा है कि वह पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया है, जो लगातार संपर्क में है और सहायता प्रदान कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिति को लेकर चिंतित है और लगातार घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।

ये भी पढ़ें- शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री, कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal8 May 2026 - 5:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का अलर्ट, बोले- ‘सीजफायर टूटा तो दुनिया देखेगी असर’

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का अलर्ट, बोले- ‘सीजफायर टूटा तो दुनिया देखेगी असर’

8 May 2026 - 10:43 AM
Photo of सऊदी अरब ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, अमेरिका का शिपिंग मिशन रुका, डिटेल में पढ़ें

सऊदी अरब ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, अमेरिका का शिपिंग मिशन रुका, डिटेल में पढ़ें

7 May 2026 - 7:57 PM
Photo of अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त किया, रुबियो का बयान– शांति की कोशिश जारी, लेकिन होर्मुज जलमार्ग में तनाव कायम

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त किया, रुबियो का बयान– शांति की कोशिश जारी, लेकिन होर्मुज जलमार्ग में तनाव कायम

6 May 2026 - 7:36 AM
Photo of चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल

चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल

5 May 2026 - 9:07 AM
Photo of नेपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द, कई संस्थानों में खाली हुए पद

नेपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द, कई संस्थानों में खाली हुए पद

4 May 2026 - 5:20 PM
Photo of वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच समुद्री व्यापार मार्गों में बड़ा बदलाव, अफ्रीका बना नया लॉजिस्टिक हब

वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच समुद्री व्यापार मार्गों में बड़ा बदलाव, अफ्रीका बना नया लॉजिस्टिक हब

3 May 2026 - 4:43 PM
Photo of ईरान-अमेरिका तनाव फिर बढ़ा, ईरानी सैन्य अधिकारी बोले- अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे

ईरान-अमेरिका तनाव फिर बढ़ा, ईरानी सैन्य अधिकारी बोले- अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे

3 May 2026 - 11:07 AM
Photo of ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, तेल बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर के पार

ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, तेल बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर के पार

1 May 2026 - 1:18 PM
Photo of परमाणु नीति पर बढ़ा तनाव, अमेरिका-ईरान आमने-सामने, NPT पद को लेकर विवाद

परमाणु नीति पर बढ़ा तनाव, अमेरिका-ईरान आमने-सामने, NPT पद को लेकर विवाद

29 April 2026 - 5:38 PM
Photo of ईरान की 3 शर्तों पर अटका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर दिखाई सख्ती

ईरान की 3 शर्तों पर अटका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर दिखाई सख्ती

28 April 2026 - 10:31 AM
Back to top button