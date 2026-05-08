US Iran Tension : अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीजफायर के दौरान ओमान की खाड़ी में उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाकर हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, जास्क के पास समुद्री क्षेत्र में जा रहे एक टैंकर पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है।

ईरानी नौसैनिक ठिकानों को नुकसान

ईरान ने इस कार्रवाई को उकसावे वाली बताते हुए सख्त जवाब देने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया था, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई और कई ईरानी नौसैनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया।

वैश्विक व्यापार पर असर पड़ने की आशंका

इस बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण लगभग 1500 जहाज फंस गए हैं, जिससे करीब 20 हजार नाविक प्रभावित हो सकते हैं। स्थिति के कारण वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने भी दावा किया है कि उसके क्षेत्र में ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। हालांकि कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिति को लेकर चिंतित

भारत सरकार ने कहा है कि वह पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया है, जो लगातार संपर्क में है और सहायता प्रदान कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिति को लेकर चिंतित है और लगातार घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।

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