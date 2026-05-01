बड़ी ख़बरविदेश

ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, तेल बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर के पार

Karan Panchal1 May 2026 - 1:18 PM
2 minutes read
Middle East Tension
ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, तेल बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर के पार

Middle East Tension : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सैन्य गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को संभावित सैन्य कार्रवाई के कई विकल्पों की जानकारी दी है।

शक्तिशाली हमले की रणनीति पर चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में ईरान पर सीमित लेकिन बेहद शक्तिशाली हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। इस योजना के तहत ईरान की सैन्य क्षमता, प्रमुख नेतृत्व और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने की संभावना जताई गई है।

भारी हथियारों और आधुनिक मिसाइलों से लैस

बताया जा रहा है कि अमेरिका ‘डार्क ईगल’ जैसी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है। यह मिसाइल लगभग 3,200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम मानी जाती है और दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही इलाके में B-1B लांसर बॉम्बर विमानों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, जो भारी हथियारों और आधुनिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं।

सख्ती से दिया जाएगा हमले का जवाब

इस बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए संकेत दिया कि हालात और गंभीर हो सकते हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा और फारस की खाड़ी में विरोधियों के लिए जगह नहीं बचेगी।

कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं

तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और एक समय 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, हालांकि बाद में इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई।

मुजतबा खामेनेई नहीं आए नज़र

उधर, मुजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर भी अटकलें जारी हैं, क्योंकि वे लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। वहीं अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रिकॉर्ड लंबी तैनाती के बाद अब अमेरिका लौट रहा है।

ये भी पढ़ें- Madhya Pradesh : जबलपुर के बरगी डैम में दर्दनाक हादसा, क्रूज डूबा, 9 की मौत, 28 लोगों को सुरक्षित बचाया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 May 2026 - 1:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जनता ने वोट से जवाब दिया’, मतदान के बाद ममता बनर्जी का आया पहला बयान  

‘पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जनता ने वोट से जवाब दिया’, मतदान के बाद ममता बनर्जी का आया पहला बयान  

30 April 2026 - 5:49 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज आधी पानी के साथ गिरे ओले

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज आधी पानी के साथ गिरे ओले

30 April 2026 - 4:19 PM
Photo of परमाणु नीति पर बढ़ा तनाव, अमेरिका-ईरान आमने-सामने, NPT पद को लेकर विवाद

परमाणु नीति पर बढ़ा तनाव, अमेरिका-ईरान आमने-सामने, NPT पद को लेकर विवाद

29 April 2026 - 5:38 PM
Photo of ‘हमारी जीत होगी, TMC जीत रही है’, वोट डालने के बाद बोलीं ममता बनर्जी

‘हमारी जीत होगी, TMC जीत रही है’, वोट डालने के बाद बोलीं ममता बनर्जी

29 April 2026 - 4:54 PM
Photo of ‘गंगा एक्सप्रेस-वे UP के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा’,  हरदोई में उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी

‘गंगा एक्सप्रेस-वे UP के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा’,  हरदोई में उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी

29 April 2026 - 2:29 PM
Photo of प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, जानिए कितना देना होगा टोल टैक्स, 12 जिलों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, जानिए कितना देना होगा टोल टैक्स, 12 जिलों को होगा फायदा

29 April 2026 - 1:08 PM
Photo of ‘सब भारतीयों में महादेव का DNA है’, जामिया VC प्रोफेसर मजहर आसिफ का बयान वायरल, मचा सियासी बवाल

‘सब भारतीयों में महादेव का DNA है’, जामिया VC प्रोफेसर मजहर आसिफ का बयान वायरल, मचा सियासी बवाल

29 April 2026 - 12:36 PM
Photo of इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग, मचा हड़कंप, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग, मचा हड़कंप, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

29 April 2026 - 11:29 AM
Photo of ‘खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे’, IPS अजयपाल शर्मा को जहांगीर खान ने दी धमकी

‘खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे’, IPS अजयपाल शर्मा को जहांगीर खान ने दी धमकी

28 April 2026 - 3:51 PM
Photo of ईरान की 3 शर्तों पर अटका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर दिखाई सख्ती

ईरान की 3 शर्तों पर अटका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर दिखाई सख्ती

28 April 2026 - 10:31 AM
Back to top button