Bihar News : परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अचानक आई स्थगन की खबर ने निराशा बढ़ा दी है. परीक्षा तिथि करीब होने के बावजूद आयोग की ओर से इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं, लेकिन विस्तृत वजह स्पष्ट नहीं की गई है. अब सभी उम्मीदवारों की निगाहें नई तारीख की घोषणा पर टिकी हैं.

उधर बिहार में TRE-4 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विज्ञापन अब तक जारी नहीं किए जाने को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखा. पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्र हुए और पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला. इस दौरान सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया.

TRE-4 विज्ञापन में देरी से बढ़ी नाराजगी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बीपीएससी के एक अधिकारी ने पहले यह संकेत दिया था कि कुछ दिनों के भीतर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है. लगभग 46 हजार से अधिक पदों की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है.

हालात पर पुलिस की पैनी नजर

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पटना में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई थी. जेपी गोलंबर और आसपास के इलाकों में स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार की व्यवस्था भी की गई.

इस पूरे मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि TRE-4 भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होगी और इस पर लगातार समीक्षा की जा रही है. अभ्यर्थी अब केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

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