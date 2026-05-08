Biharराज्य

TRE-4 भर्ती में देरी पर बवाल, पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Ajay Yadav8 May 2026 - 3:24 PM
1 minute read
Bihar News :
TRE-4 भर्ती में देरी पर बवाल, पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Bihar News : परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अचानक आई स्थगन की खबर ने निराशा बढ़ा दी है. परीक्षा तिथि करीब होने के बावजूद आयोग की ओर से इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं, लेकिन विस्तृत वजह स्पष्ट नहीं की गई है. अब सभी उम्मीदवारों की निगाहें नई तारीख की घोषणा पर टिकी हैं.

उधर बिहार में TRE-4 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विज्ञापन अब तक जारी नहीं किए जाने को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखा. पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्र हुए और पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला. इस दौरान सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया.

TRE-4 विज्ञापन में देरी से बढ़ी नाराजगी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बीपीएससी के एक अधिकारी ने पहले यह संकेत दिया था कि कुछ दिनों के भीतर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है. लगभग 46 हजार से अधिक पदों की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है.

हालात पर पुलिस की पैनी नजर

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पटना में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई थी. जेपी गोलंबर और आसपास के इलाकों में स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार की व्यवस्था भी की गई.

इस पूरे मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि TRE-4 भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होगी और इस पर लगातार समीक्षा की जा रही है. अभ्यर्थी अब केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका, पीएम इंटर्नशिप स्कीम से शुरू करें करियर,हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 May 2026 - 3:24 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of केरल में CM चेहरे को लेकर सियासी घमासान तेज, वेणुगोपाल सबसे आगे, चेन्निथला और सतीशन भी रेस में शामिल

केरल में CM चेहरे को लेकर सियासी घमासान तेज, वेणुगोपाल सबसे आगे, चेन्निथला और सतीशन भी रेस में शामिल

8 May 2026 - 2:53 PM
Photo of कैबिनेट में शामिल होने पर निशांत कुमार को दीपक प्रकाश ने दी बधाई, कहा- ‘मुझे लगता है कि वे बेहतर…’

कैबिनेट में शामिल होने पर निशांत कुमार को दीपक प्रकाश ने दी बधाई, कहा- ‘मुझे लगता है कि वे बेहतर…’

8 May 2026 - 2:22 PM
Photo of राजस्थान में भीषण गर्मी का असर : जैसलमेर में पारा 45.1°C, कई जिलों में लू और धूल भरी हवाओं का अलर्ट

राजस्थान में भीषण गर्मी का असर : जैसलमेर में पारा 45.1°C, कई जिलों में लू और धूल भरी हवाओं का अलर्ट

8 May 2026 - 1:46 PM
Photo of अखिलेश यादव ने एमके स्टालिन संग तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर कसा तंज, बोले- ‘हम वो नहीं हैं जो…’

अखिलेश यादव ने एमके स्टालिन संग तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर कसा तंज, बोले- ‘हम वो नहीं हैं जो…’

8 May 2026 - 12:59 PM
Photo of राजस्थान फीडर नहर की रीलाइनिंग का कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने लिया जायजा

राजस्थान फीडर नहर की रीलाइनिंग का कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने लिया जायजा

8 May 2026 - 11:57 AM
Photo of ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी अब बर्दाश्त नहीं, भगवंत मान बोले- दोषियों और संरक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई

‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी अब बर्दाश्त नहीं, भगवंत मान बोले- दोषियों और संरक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई

8 May 2026 - 11:22 AM
Photo of ‘बेअदबी’ कानून पर सीएम भगवंत मान का अकालियों पर हमला, बोले- दोषियों को बचाती रही पिछली सरकारें

‘बेअदबी’ कानून पर सीएम भगवंत मान का अकालियों पर हमला, बोले- दोषियों को बचाती रही पिछली सरकारें

8 May 2026 - 10:11 AM
Photo of नासिक यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, संदिग्ध आरोपी निदा खान को किया गिरफ्तार

नासिक यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, संदिग्ध आरोपी निदा खान को किया गिरफ्तार

8 May 2026 - 9:05 AM
Photo of ’गैंगस्टरां ते वार का 107वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 585 जगहों पर छापेमारी, 323 गिरफ्तार

’गैंगस्टरां ते वार का 107वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 585 जगहों पर छापेमारी, 323 गिरफ्तार

8 May 2026 - 8:38 AM
Photo of ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर साधा निशाना, विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर साधा निशाना, विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज

7 May 2026 - 3:33 PM
Back to top button