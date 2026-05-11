स्वास्थ्य

गर्मी का पीक टाइम बना जानलेवा, डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

Karan Panchal11 May 2026 - 4:43 PM
2 minutes read
Health Tips
गर्मी का पीक टाइम बना जानलेवा, डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

Health Tips : गर्मी के मौसम में दिनभर तापमान में उतार-चढ़ाव आम बात है, लेकिन कई बार यह बदलाव सेहत पर भारी पड़ सकता है। खासकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय सबसे अधिक गर्म माना जाता है। इस दौरान बाहर निकलना शरीर के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे हीट स्ट्रोक और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है।

इस समय सूरज की किरणें अपने चरम पर होती हैं, जिससे शरीर की प्राकृतिक ठंडा करने की प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। शुरुआत में लक्षण हल्के लग सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं।

सिरदर्द, चक्कर और अत्यधिक थकान

गर्मी में बाहर निकलने पर शरीर तेजी से पानी खोने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। पसीना अधिक आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कमजोरी महसूस होने लगती है। कई बार सिरदर्द, चक्कर और अत्यधिक थकान जैसे शुरुआती संकेत नजर आते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

दिल और ब्लड सर्कुलेशन पर असर

तेज गर्मी का असर दिल और ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है। शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव बनता है। यह स्थिति खासकर पहले से बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है।

विशेष सावधानी बरतने की जरूरत

बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि वे गर्मी के प्रभाव को देर से महसूस करते हैं और जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही जो लोग बाहर काम करते हैं या थोड़े समय के लिए भी धूप में निकलते हैं, उन्हें भी सावधानी रखनी चाहिए।

छांव में रहना और हाइड्रेटेड रहना जरूरी

डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी से बचने के लिए दिन के पीक समय में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो पर्याप्त पानी पीते रहें, सिर और शरीर को ढककर रखें और हल्का भोजन करके ही निकलें। साथ ही छांव में रहना और हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य उद्देश्य के लिए है। किसी भी फिटनेस, डाइट बदलाव या बीमारी के इलाज से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसके लिए हम किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते।

ये भी पढ़ें- ट्रम्प ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, अमेरिका ने रखीं सख्त शर्तें, परमाणु विवाद पर टकराव तेज

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Karan Panchal11 May 2026 - 4:43 PM
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