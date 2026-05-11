Punjab News : गिदड़बाहा हलके के गांव साहिब चंद में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद, सिरोपा और चित्र भेंट किए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब की शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विरोधी ताकतें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए राज्य को फिर से काले दौर में धकेलने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती नफरत और दुश्मनी के अलावा सब कुछ पैदा कर सकती है. मुख्यमंत्री ने लोगों से एकजुट होकर डर और फूट फैलाने वाली ताकतों का मुकाबला करने की अपील की.

मानसिक बीमारी का बहाना अब नहीं चलेगा

भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी समुदायों के बीच फूट डालने की राजनीति कर रही है, उन्होंने कहा कि पंजाब में सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं और राज्य ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 के जरिए बेअदबी के मामलों में दोषियों को कानून की कमियों का फायदा उठाकर बचने नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि पहले कई आरोपी मानसिक बीमारी का हवाला देकर सजा से बच जाते थे, लेकिन अब नए कानून में ऐसी कमियों को दूर किया गया है, उन्होंने बताया कि गंभीर मामलों में उम्रकैद तक की सजा और कम से कम दस साल तक जमानत न मिलने का प्रावधान किया गया है.

पंजाब में सामाजिक साझेदारी मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की धरती है, जिन्होंने प्रेम, सहनशीलता और भाईचारे का संदेश दिया, उन्होंने लोगों से राज्य की शांति और सामाजिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया.

अकाली दल और बादल परिवार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बेअदबी की घटनाओं के दौरान उन्होंने ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि अकाली दल की “पंजाब बचाओ यात्रा” वास्तव में “परिवार बचाओ यात्रा” है. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अकाली शासन के दौरान नशे का कारोबार बढ़ा और पंजाब की कई पीढ़ियां प्रभावित हुईं.

पंजाब में 90 प्रतिशत घरों को मिल रही मुफ्त बिजली

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और हर नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लगा हुआ है, उन्होंने 1984 दंगों और श्री हरिमंदिर साहिब पर हमले को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की.

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और 65 हजार से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार नौकरी दी गई है, उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के विकास पर पारदर्शी तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है.

बुनियादी शिक्षा में पंजाब नंबर-1

शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 2026 रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई सुधारों के तहत राज्य में नहरी पानी के उपयोग को बढ़ाया गया है और किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है, उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 14 हजार किलोमीटर पाइपलाइन और खाले बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया है.

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