Himachal Accident : हिमाचल प्रदेश के चंबा–नूरपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। चंबा जिले के ककीरा क्षेत्र के घार इलाके में सुबह लगभग 3 बजे एक तेज रफ्तार इनोवा क्रिस्टा वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस भयावह दुर्घटना में वाहन सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

वाहन में मौजूद थे 10 लोग

जानकारी के मुताबिक, वाहन में सवार सभी यात्री गुजरात के पर्यटक थे, जो मनाली की यात्रा के बाद डलहौजी की ओर जा रहे थे। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क पर फिसलन और कम दृश्यता दुर्घटना का कारण हो सकती है। कुल 10 लोग वाहन में मौजूद थे, जिनमें चालक भी शामिल था। बताया जा रहा है कि यह इनोवा क्रिस्टा मंडी जिले के पंजीकरण नंबर पर दर्ज है।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अंधेरा और खड़ी खाई होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी छह शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

मामल की आगामी जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसा चालक को नींद आने से हुआ या किसी तकनीकी खराबी के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हुआ। प्रशासन मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने में जुटा हुआ है।

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