Tamil Nadu News : तमिलनाडु की राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में सुबह 10 बजे विजय थलपति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पहले यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम दोपहर 3:45 बजे तय किया गया था, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के बाद इसका समय बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया. इस मौके पर स्टेडियम में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे.

इससे एक दिन पहले, 9 मई को विजय ने राज भवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने टीवीके की चुनावी जीत की औपचारिक जानकारी देते हुए पत्र सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी.

वहीं, विजय के पिता और फिल्म निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे बेहद प्रसन्न हैं और यह उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विजय को बधाई दी।

इधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी टीवीके प्रमुख विजय को तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दीं.

समर्थकों ने की आतिशबाजी

शपथ ग्रहण के बाद टीवीके समर्थकों ने उत्सव मनाते हुए विजय के माता-पिता के घर के बाहर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Supporters of Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) burst firecrackers outside Tamil Nadu CM and TVK Chief Vijay's parents' residence. pic.twitter.com/rjHP85qAk6 — ANI (@ANI) May 10, 2026

विजय ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली

बता दें कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विजय ने सचिवालय में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया और अपने पहले संबोधन में कहा कि वे किसी राजपरिवार से नहीं आते, बल्कि जनता के समर्थन और विश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

#WATCH | Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay took charge as the Chief Minister of Tamil Nadu, at the Tamil Nadu Secretariat. pic.twitter.com/QLpDMMlYQg — ANI (@ANI) May 10, 2026

तमिलनाडु में 200 युनिट बिजली फ्री

बताया जा रहा है कि नई सरकार के पहले फैसलों के तहत आम जनता को राहत देते हुए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन से जुड़ी फाइल पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं.

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