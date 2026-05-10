राष्ट्रीय

बंगाल CM के PA की हत्या केस में धनबाद कनेक्शन का खुलासा, फर्जी बाइक नंबर से जांच में बड़ा मोड़

Ajay Yadav10 May 2026 - 2:46 PM
1 minute read
West Bengal News :
बंगाल CM के PA की हत्या केस में धनबाद कनेक्शन का खुलासा, फर्जी बाइक नंबर से जांच में बड़ा मोड़

West Bengal News : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में झारखंड के धनबाद से जुड़ा एक अहम कनेक्शन सामने आया है. जांच में पता चला है कि अपराधियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था, उस पर धनबाद के कर्मचारी विभाष भट्टाचार्य की बाइक का फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था. हालांकि बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विभाष भट्टाचार्य को इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई है.

यह हाई-प्रोफाइल मामला चुनावी नतीजों के तुरंत बाद सामने आया था. इसकी जांच के लिए बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम बीती रात धनबाद पहुंची और स्थानीय थाने में लंबी पूछताछ व जांच की गई. इसी दौरान कई अहम जानकारियां सामने आईं, जिनमें यह खुलासा भी शामिल है कि अपराध में इस्तेमाल बाइक पर लगाया गया नंबर असली नहीं था, बल्कि फर्जी तरीके से चिपकाया गया था.

जांच की दिशा धनबाद के पाथरडीह तक पहुंची

जांच में यह भी सामने आया कि यह रजिस्टर्ड नंबर धनबाद में कार्यरत विभाष भट्टाचार्य के नाम से जुड़ा हुआ है. इसी सुराग के आधार पर जांच की दिशा धनबाद के पाथरडीह इलाके तक पहुंची.

आगे की जांच में पता चला कि जिस बाइक पर यह नंबर लगाया गया था, वह वास्तव में चास नाला कार्यालय में कार्यरत और मूल रूप से बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) निवासी विभाष भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज है. बता दें कि कुछ साल पहले उनका तबादला हो चुका है.

पाथरडीह थाने में कई घंटों पूछताछ

इसके बाद बंगाल पुलिस की टीम ने धनबाद में पाथरडीह थाने में कई घंटों तक पूछताछ की और बाद में विभाष भट्टाचार्य के घर जाकर बाइक की भी जांच की. संबंधित कर्मचारी ने स्पष्ट किया कि घटना के समय वह अपने कार्यालय में मौजूद थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज ने भी सही साबित कर दिया. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अपराधियों ने अलग मॉडल और रंग की बाइक पर उनकी बाइक का नंबर प्लेट इस्तेमाल किया था.

ये भी पढ़ें- Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 May 2026 - 2:46 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of TVK प्रमुख जोसेफ विजय बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

TVK प्रमुख जोसेफ विजय बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

10 May 2026 - 10:38 AM
Photo of मां का प्यार सबसे अनमोल… मदर्स डे पर भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

मां का प्यार सबसे अनमोल… मदर्स डे पर भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

10 May 2026 - 10:24 AM
Photo of Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

Sanjeev Arora Arrested : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, दिल्ली मुख्यालय लेकर जाएगी ED

9 May 2026 - 2:18 PM
Photo of सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को पहनाया भगवा गमछा, लगे जय श्रीराम के नारे, बंगाल में दिखा NDA का शक्ति प्रदर्शन

सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को पहनाया भगवा गमछा, लगे जय श्रीराम के नारे, बंगाल में दिखा NDA का शक्ति प्रदर्शन

9 May 2026 - 1:00 PM
Photo of पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

9 May 2026 - 11:48 AM
Photo of शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री, कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री, कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ

8 May 2026 - 4:56 PM
Photo of अनुवादिनी एआई और मैथजोरो की साझेदारी, अब हर भाषा में मिलेगी खेल-आधारित गणित शिक्षा

अनुवादिनी एआई और मैथजोरो की साझेदारी, अब हर भाषा में मिलेगी खेल-आधारित गणित शिक्षा

8 May 2026 - 3:19 PM
Photo of फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ नारेबाजी का आरोप, TMC सांसद ने वीडियो जारी कर की कार्रवाई की मांग

फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ नारेबाजी का आरोप, TMC सांसद ने वीडियो जारी कर की कार्रवाई की मांग

8 May 2026 - 8:09 AM
Photo of तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, TVK प्रमुख विजय से राज्यपाल ने की चर्चा, बहुमत पर टिकी सियासी निगाहें

तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, TVK प्रमुख विजय से राज्यपाल ने की चर्चा, बहुमत पर टिकी सियासी निगाहें

7 May 2026 - 2:27 PM
Photo of बंगाल में सनसनीखेज वारदात: शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या

बंगाल में सनसनीखेज वारदात: शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या

7 May 2026 - 7:36 AM
Back to top button