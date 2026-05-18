Aaj Ka Rashifal : आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। गुरु और चंद्रमा की युति से रात 10 बजकर 5 मिनट के बाद गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल और विडाल योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे में कई राशियों के लिए दिन नई खुशियां, आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की के संकेत लेकर आया है। आइए जानते हैं 18 मई का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

मेष राशि

आज कामकाज की भागदौड़ मानसिक थकान बढ़ा सकती है। पुराने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दोबारा उभर सकती है, इसलिए लापरवाही से बचें। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दस्तावेज और खर्च दोनों की जांच जरूर करें। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

वृषभ राशि

दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। आपकी रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी और सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। खर्च बढ़ने से आर्थिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत होने के संकेत हैं।

मिथुन राशि

बातचीत में संयम रखना आज बेहद जरूरी होगा। किसी समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में आपकी कही बात गलत समझी जा सकती है। ऑनलाइन लेनदेन और खरीदारी में सावधानी बरतें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

कर्क राशि

घर-परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। पुराने आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। घर में सुविधा बढ़ाने की योजना बन सकती है।

सिंह राशि

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

कन्या राशि

मन की परेशानियां परिवार के साथ साझा करने से राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। परिवार की ओर से कोई खास सरप्राइज मिल सकता है।

तुला राशि

आज परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अटका हुआ पैसा मिलने से राहत महसूस होगी। विरोधियों की चालें आपकी समझदारी के आगे कमजोर पड़ सकती हैं। बच्चों से जुड़ी कोई बात मन को खुश करेगी।

वृश्चिक राशि

नई योजनाएं और आइडिया आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। कारोबार में विस्तार के मौके मिल सकते हैं, खासकर विदेश से जुड़े कामों में। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी।

धनु राशि

दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी होगा। आय से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। घर में धार्मिक आयोजन संभव है।

मकर राशि

जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत को लेकर सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बनने पर धैर्य से काम लें। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। घर के लिए नई खरीदारी के योग बन रहे हैं।

मीन राशि

व्यापार में चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से रास्ता निकल आएगा। सरकारी कामों में देरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। पुराने दोस्त से मुलाकात मन को सुकून दे सकती है।

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