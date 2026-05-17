Punjab

गैंगस्टरों ते वार का 116वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 598 स्थानों पर छापेमारी, 315 गिरफ्तार

Karan Panchal17 May 2026 - 2:28 PM
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Gangstran Te Vaar
गैंगस्टरों ते वार का 116वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 598 स्थानों पर छापेमारी, 315 गिरफ्तार

Gangstran Te Vaar : गैंगस्टरों के विरुद्ध शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरों ते वार’ मुहिम के 116वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 598 ठिकानों पर छापेमारी की।

“गैंगस्टरों ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुरू किया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष कार्रवाई कर रही हैं।

315 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

116वें दिन पुलिस टीमों ने 8 हथियारों सहित 315 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे मुहिम की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 29,700 हो गई है।

भगोड़े अपराधियों पर कसा शिकंजा

इसके अलावा 124 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 29 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 7 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं।

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Karan Panchal17 May 2026 - 2:28 PM
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