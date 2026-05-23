Indian Army Helicopter Crash : लद्दाख सेक्टर में बीते 20 मई को भारतीय सेना का एक चीता लाइट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट और डिवीजन कमांडर मेजर जनरल सचिन मेहता घायल हो गए, हालांकि अब सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति गठित कर दी गई है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना के पीछे तकनीकी खराबी, खराब मौसम, लैंडिंग के दौरान आई दिक्कत या कोई अन्य वजह जिम्मेदार थी.

जांच समिति कर रही कारणों की पड़ताल

आपको बता दें कि यह घटना लद्दाख के कठिन और दुर्गम इलाके में हुई, जहां मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां अक्सर चुनौतीपूर्ण रहती हैं. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई.

An Indian Army Cheetah light helicopter met with an accident on May 20 in the Ladakh sector. The two pilots and Division Commander Major General Sachin Mehta suffered injuries in the accident but are safe and stable. A Court of Inquiry has been ordered into the incident to… pic.twitter.com/1nwl8128Ji — ANI (@ANI) May 23, 2026

सेना ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

लद्दाख में रणनीतिक महत्व और जांच

गौरतलब है कि लद्दाख जैसे रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र में सेना के चीता हेलीकॉप्टर नियमित रूप से लॉजिस्टिक सपोर्ट, निगरानी और अन्य जरूरी अभियानों में इस्तेमाल किए जाते हैं. इस घटना को लेकर सेना गंभीरता से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.

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