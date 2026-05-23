Indian Army Helicopter Crash : लद्दाख सेक्टर में बीते 20 मई को भारतीय सेना का एक चीता लाइट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट और डिवीजन कमांडर मेजर जनरल सचिन मेहता घायल हो गए, हालांकि अब सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति गठित कर दी गई है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना के पीछे तकनीकी खराबी, खराब मौसम, लैंडिंग के दौरान आई दिक्कत या कोई अन्य वजह जिम्मेदार थी.
जांच समिति कर रही कारणों की पड़ताल
आपको बता दें कि यह घटना लद्दाख के कठिन और दुर्गम इलाके में हुई, जहां मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां अक्सर चुनौतीपूर्ण रहती हैं. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई.
सेना ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
लद्दाख में रणनीतिक महत्व और जांच
गौरतलब है कि लद्दाख जैसे रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र में सेना के चीता हेलीकॉप्टर नियमित रूप से लॉजिस्टिक सपोर्ट, निगरानी और अन्य जरूरी अभियानों में इस्तेमाल किए जाते हैं. इस घटना को लेकर सेना गंभीरता से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.
ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप