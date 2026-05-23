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चीन के शांक्सी में कोयला खदान में भीषण विस्फोट, 90 मजदूरों की मौत, 9 लापता

Ajay Yadav23 May 2026 - 2:40 PM
2 minutes read
China Coal Mine Accident :
चीन के शांक्सी में कोयला खदान में भीषण विस्फोट, 90 मजदूरों की मौत, 9 लापता

China Coal Mine Accident : चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण हादसे में अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. इसे पिछले लगभग एक दशक में देश का सबसे बड़ा खदान हादसा माना जा रहा है. सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह विस्फोट शुक्रवार को किनयुआन काउंटी स्थित एक कोयला खदान में हुआ, जो बीजिंग से करीब 520 किलोमीटर दूर है.

घटना से पहले खदान के भीतर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, जिसके कुछ ही समय बाद जोरदार धमाका हो गया. उस समय खदान में कुल 247 मजदूर काम कर रहे थे. विस्फोट के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर अंदर ही फंस गए.

राहत और बचाव अभियान तेज

राहत और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं. अब तक 90 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. घटना के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निर्देश दिए हैं कि बचाव कार्य में कोई कमी न रहे और लापता लोगों को जल्द से जल्द खोजा जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.

शांक्सी में लगातार खदान हादसों पर सवाल

बता दें कि शांक्सी चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खदानों की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे किए गए हैं, फिर भी ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं. इससे पहले फरवरी 2023 में इनर मंगोलिया में हुए एक खदान हादसे में 53 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि पिछले महीने शांक्सी के लुलियांग क्षेत्र में हुए एक अन्य हादसे में 4 लोगों की जान गई थी.

उच्च स्तरीय निर्देश और राहत कार्यों की निगरानी

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी संबंधित विभागों को इस घटना से सबक लेने और कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए बाढ़ और अन्य प्राकृतिक खतरों से निपटने की तैयारी पर भी जोर दिया है.

वहीं, प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और लापता मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने हादसे की जल्द जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सरकारी मीडिया के अनुसार, उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

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Ajay Yadav23 May 2026 - 2:40 PM
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