PM Modi Netherlands Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नीदरलैंड के दौरे पर हैं। द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया में बढ़ती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दशक आपदाओं का दशक बन गया है।

कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं ने मानवता को कई मोर्चों पर प्रभावित किया है। अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ, तो बीते दशकों में किए गए विकास और प्रयास प्रभावित हो सकते हैं और बड़ी आबादी गरीबी के जाल में फंस सकती है।

सूरीनामी-हिंदुस्तानी समुदाय विशेष रूप से चर्चा में

नीदरलैंड में पीएम मोदी के दौरे के दौरान सूरीनामी-हिंदुस्तानी समुदाय विशेष रूप से चर्चा में रहा। यह समुदाय उनके पूर्वजों से जुड़ा है जिन्हें लगभग 153 साल पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से काम के लिए सूरीनाम भेजा गया था। बाद में इनमें से कई लोग नीदरलैंड में बस गए।

भोजपुरी और अवधी से जुड़ी भाषा

आज भी यह समुदाय अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है। द हेग में रहने वाले लोग अब भी “सरनामी” भाषा बोलते हैं, जो भोजपुरी और अवधी से जुड़ी है। यहां भारतीय संगीत, भजन और भोजपुरी गीत बेहद लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी के स्वागत में इस समुदाय ने कथक, गरबा और भोजपुरी गीत प्रस्तुत किए।

नीदरलैंड का शाही परिवार

करीब दो लाख सूरीनामी-हिंदुस्तानी लोग आज नीदरलैंड में रहते हैं और उन्हें यूरोप में भारतीय मूल के सबसे पुराने बड़े समुदायों में से एक माना जाता है। नीदरलैंड का शाही परिवार ‘हाउस ऑफ ऑरेंज-नासाउ’ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजा विलेम-अलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने 2013 में अपनी मां क्वीन बीट्रिक्स के पद छोड़ने के बाद राजगद्दी संभाली। राजा की पत्नी क्वीन मैक्सिमा अर्जेंटीना मूल की हैं। उनकी बड़ी बेटी कैथरीना-अमालिया को ‘प्रिंसेस ऑफ ऑरेंज’ की उपाधि मिली हुई है और वह नीदरलैंड की अगली रानी मानी जाती हैं।

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