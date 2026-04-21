Punjab

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के तहत 728.48 करोड़ रुपए जारी, 1.43 लाख परिवारों को सीधा लाभ

Karan Panchal21 April 2026 - 1:23 PM
2 minutes read
Ashirwad Scheme
पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के तहत 728.48 करोड़ रुपए जारी, 1.43 लाख परिवारों को सीधा लाभ

Ashirwad Scheme : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए गरीब और जरूरतमंद वर्गों के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मान सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 728.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जिससे 1.43 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है।

परिवारों का आर्थिक बोझ हुआ कम

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आशीर्वाद स्कीम गरीब परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है, जिससे बेटियों के विवाह के समय परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि गरीब परिवारों की बेटियों के आत्म-सम्मान, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित बनाना भी है।

बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता

मंत्री ने बताया कि कोई भी परिवार जो पंजाब का स्थायी निवासी हो और गरीबी रेखा से नीचे आता हो, तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हो, वह इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र है। उन्होंने आगे बताया कि एक परिवार की दो बेटियों के विवाह के लिए इस स्कीम के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।

घरों में जलाए खुशियों के दीये

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जब किसी गरीब परिवार की बेटी का विवाह होता है तो माता-पिता के लिए यह खुशी के साथ-साथ चिंता का भी समय होता है, लेकिन पंजाब सरकार की आशीर्वाद स्कीम ने हजारों परिवारों की चिंताओं को कम करके उनके घरों में खुशियों के दीये जलाए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्कीम गरीब माता-पिता के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है, जिससे वे अपनी बेटियों को इज्जत, सम्मान और खुशहाल भविष्य के साथ विदा करने में सक्षम बन रहे हैं।

जरूरतमंद परिवार ना रहे वंचित

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर योग्य लाभार्थी को समय पर और पारदर्शी तरीके से स्कीम का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निपटारे में देरी न की जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।

जरूरतमंद परिवारों की सहायता जारी रखेगी

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस तरह की लोक-हितैषी स्कीमों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सहायता जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाना और हर परिवार को मजबूत बनाना है।

ये भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तस्करों पर शिकंजा, चार गुर्गे गिरफ्तार, 9.9 किलो हेरोइन, दो पिस्तौलें बरामद

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Karan Panchal21 April 2026 - 1:23 PM
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