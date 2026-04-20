Punjab

’गैंगस्टरां ते वार का 90वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 466 जगहों पर छापेमारी, 216 गिरफ्तार

Karan Panchal20 April 2026 - 7:46 PM
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Gangstran Te Vaar
’गैंगस्टरां ते वार का 90वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 466 जगहों पर छापेमारी, 216 गिरफ्तार

Gangstran Te Vaar : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 90वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 466 ठिकानों पर छापेमारी की।

गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने की जंग

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल के साथ सभी जिलों की पुलिस टीमों पूरे राज्य में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

6 फरार अपराधियों को किया गिरफ्तार

मुहिम के 90वें दिन, पुलिस टीमों ने 6 हथियारों समेत 216 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 22,605 हो गई है। इसके अलावा 59 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई है, जबकि 67 व्यक्तियों को तफ्तीश और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 6 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन किया जारी

लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के द्वारा गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

415 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्कर

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ के 415वें दिन आज 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3.9 किलो ग्राम हेरोइन, 393 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7760 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ सिर्फ 415 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 59,803 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 22 व्यक्तियों को नशा छुड़ाऊ और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया है।

ये भी पढ़ें- वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

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Karan Panchal20 April 2026 - 7:46 PM
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