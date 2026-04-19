विदेश

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच वायरल ऑडियो, भारतीय टैंकर और ईरानी नौसेना की कथित बातचीत से बढ़ी चिंता

Ajay Yadav19 April 2026 - 2:52 PM
1 minute read
Hormuz Audio :
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच वायरल ऑडियो

Hormuz Audio : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हाल के तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ईरानी नौसेना और भारतीय ध्वज वाले एक टैंकर के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है. समुद्री निगरानी से जुड़ी कुछ ट्रैकिंग एजेंसियों ने भी इस ऑडियो को साझा किया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है.

बताया जा रहा है कि इस वायरल क्लिप में भारतीय टैंकर “सनमार हेराल्ड” से जुड़े एक अधिकारी की आवाज सुनी जाती है. रिकॉर्डिंग में वह कथित तौर पर ईरानी नौसेना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हें पहले आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी और उनका नाम सूची में शामिल है, इसके बावजूद उन पर फायरिंग की जा रही है. अधिकारी निवेदन करते हुए जहाज को सुरक्षित वापस लौटने देने की बात कहते सुनाई देते हैं.

समुद्री मार्ग को लेकर ईरान का बदला फैसला

ऑडियो में आवाज से स्थिति के दौरान बने तनाव और घबराहट का अंदाजा लगाया जा रहा है. इसी घटना से जुड़े अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों को अपना मार्ग बदलना पड़ा, जबकि एक अन्य टैंकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ने में सफल रहा.

भारत की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक पहल

उसी दौरान ईरान ने पहले इस समुद्री मार्ग को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर स्थिति बदलते हुए इसे फिर से सीमित करने की बात कही गई. ईरानी पक्ष का कहना है कि क्षेत्र में मौजूदा हालात और सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था.

दूसरी ओर, किसी बड़े नुकसान या जनहानि की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तेहरान में अपने राजनयिक स्तर पर चिंता जताई है और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा तथा समुद्री मार्गों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.

ये भी पढ़ें- अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ का शानदार कलेक्शन, दूसरे दिन भी जारी रफ्तार

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Ajay Yadav19 April 2026 - 2:52 PM
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