Punjab

फिनलैंड के साथ सहयोग के रचनात्मक परिणाम, पंजाब के क्लासरूम बेहतरीन, अधिक प्रभावी शिक्षा की ओर अग्रसर- सीएम मान

Karan Panchal24 April 2026 - 1:37 PM
3 minutes read
CM Mann Finland Visit
फिनलैंड के साथ सहयोग के रचनात्मक परिणाम, पंजाब के क्लासरूम बेहतरीन, अधिक प्रभावी शिक्षा की ओर अग्रसर- सीएम मान

CM Mann Finland Visit : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार और फिनलैंड की टुर्कू यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग से पंजाब के क्लासरूम में प्रत्यक्ष बदलाव दिखने लगे हैं, जिसने शिक्षण प्रथाओं को अधिक आनंदमय और व्यावहारिक बना दिया है और विद्यार्थियों के लिए सीखने का माहौल अधिक प्रभावशाली बन रहा है।

पंजाब की व्यापक शिक्षा क्रांति

इस पहल के हिस्से के रूप में पढ़ाई-लिखाई रट्टे मारने के तरीकों से हटकर अब अधिक आनंदमय और सहभागितापूर्ण सीखने के माहौल की ओर बढ़ रही है। पंजाब की व्यापक शिक्षा क्रांति में शामिल यह कार्यक्रम स्थानीय क्लासरूम में वैश्विक विशेषज्ञता को शामिल करने पर केंद्रित है, जो एक संरचित ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल के माध्यम से पैमाने को निर्धारित करता है, जिसमें बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगभग 300 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

एजुकेशन एंड केयर सेंटर का किया दौरा

फिनलैंड की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुकुलो-मोइकोइनेन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पहले से ही स्थानीय क्लासरूम के साथ वैश्विक शिक्षा विशेषज्ञता को एकीकृत करके शानदार परिणाम दे रही है।

बेहतरीन शिक्षा प्रथाओं को किया गया शामिल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से शुरू की गई यह साझेदारी प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को मजबूत करने के प्रयासों की ओर अग्रसर है। यह अल्पकालिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि पंजाब की शिक्षा प्रणाली में बाल-केंद्रित और खेल-आधारित शिक्षा को शामिल करने के लिए दीर्घकालिक संस्थागत प्रयास के रूप में तैयार की गई है, जिसमें बेहतरीन शिक्षा प्रथाओं को भी शामिल किया गया है।

नई तकनीकों से अवगत करवाना शामिल

यह कार्यक्रम शिक्षकों को शोध-आधारित तरीकों से सुसज्जित करने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये दृष्टिकोण पंजाब के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण सत्र चंडीगढ़ और फिनलैंड के शहरों टुर्कू तथा राउमा दोनों जगह आयोजित किए गए, जिसमें शिक्षकों को कार्यशालाओं, मार्गदर्शन प्रथाओं और स्कूलों के दौरों के माध्यम से क्लासरूम की नई तकनीकों से अवगत करवाना शामिल है। गौरतलब है कि मई 2026 तक चार समूहों में लगभग 300 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, जिससे पूरे पंजाब भर के विद्यार्थियों को लाभ होगा।

फीडबैक से विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देते हुए कहा, “शिक्षा को आनंदमय और दिलचस्प बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए हम रट्टे लगाने के पुराने तरीकों के स्थान पर सक्रिय सहभागिता की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षकों को विशेषज्ञों की सहायता वाले संदर्भ-विशिष्ट प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि इन विचारों को उनके अपने क्लासरूम में लागू किया जा सके। क्षेत्र से मिले फीडबैक से विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार होता है और क्लासरूम का वातावरण सकारात्मक बनता है।

फिनलैंड के विशेषज्ञों से निरंतर सलाह

उन्होंने कहा, “शिक्षकों ने नए तरीकों के साथ प्रयोग करने और सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पाठों को ढालने में अधिक विश्वास प्रकट किया है। इस पहल की एक अनूठी विशेषता विदेशी मॉडलों को सीधे लागू करने के बजाय प्रासंगिक अनुकूलन पर जोर देना है। फिनलैंड के विशेषज्ञों से निरंतर सलाह सहायता ने इस बदलाव को सक्षम बनाया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वैश्विक स्तर के सर्वोत्तम अभ्यासों को स्थानीय प्रणालियों में सार्थक रूप से एकीकृत किया जाए।”

निरंतर व्यावसायिक विकास और व्यापक पहुंच

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विस्तृत बातचीत के लिए टुर्कू यूनिवर्सिटी और टुर्कू शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल का भी दौरा किया। उन्होंने कहा, “सरकार अब कार्यक्रम को ‘ट्रेन-द-ट्रेनर्स’ दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिससे प्रांत भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का एक कैडर तैयार किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “निरंतर व्यावसायिक विकास और व्यापक पहुंच का समर्थन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मिश्रित प्रशिक्षण फॉर्मेट भी विकसित किए जा रहे हैं।”

बेहतर ढंग से तैयार हो सकें विद्यार्थी

मुख्यमंत्री ने कहा, “विस्तार के लिए एक संरचित प्रणाली और प्रशिक्षित शिक्षकों के बढ़ते पूल के साथ इस सहयोग को पंजाब के व्यापक शिक्षा सुधारों की नींव के रूप में देखा जा रहा है। प्रांत जन शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विद्यार्थी सफल होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें और इस क्षेत्र में गति बनाए रखने के लिए इसी प्रकार की पहल की जाएंगी।”

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार सक्रिय, आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र से समन्वय के निर्देश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 April 2026 - 1:37 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार सक्रिय, आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र से समन्वय के निर्देश

पंजाब सरकार सक्रिय, आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र से समन्वय के निर्देश

24 April 2026 - 12:53 PM
Photo of पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने 7831 औद्योगिक श्रमिकों को 17.11 करोड़ रुपये के लाभ दिए- श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने 7831 औद्योगिक श्रमिकों को 17.11 करोड़ रुपये के लाभ दिए- श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

24 April 2026 - 12:23 PM
Photo of बाढ़ रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश, 30 जून तक सभी कार्य पूरे करने का आदेश, डिटेल में पढ़ें

बाढ़ रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश, 30 जून तक सभी कार्य पूरे करने का आदेश, डिटेल में पढ़ें

24 April 2026 - 11:35 AM
Photo of पंजाब सरकार की बड़ी पहल: 35.50 करोड़ जारी, 2.36 लाख बच्चों को मिला लाभ

पंजाब सरकार की बड़ी पहल: 35.50 करोड़ जारी, 2.36 लाख बच्चों को मिला लाभ

24 April 2026 - 11:24 AM
Photo of सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 900 ग्राम आईसीई और 5 पिस्तौल बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 900 ग्राम आईसीई और 5 पिस्तौल बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

24 April 2026 - 11:05 AM
Photo of पंजाब में पूर्व सैनिकों के लंबित मामलों पर सख्ती: मंत्री मोहिंदर भगत ने दिए त्वरित निपटारे के निर्देश

पंजाब में पूर्व सैनिकों के लंबित मामलों पर सख्ती: मंत्री मोहिंदर भगत ने दिए त्वरित निपटारे के निर्देश

24 April 2026 - 11:00 AM
Photo of पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज: NDPS मामलों में 40% बढ़ोतरी, जब्तियों में बड़ा उछाल

पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज: NDPS मामलों में 40% बढ़ोतरी, जब्तियों में बड़ा उछाल

24 April 2026 - 10:39 AM
Photo of फिनलैंड के सहयोग से पंजाब की शिक्षा में बदलाव, 300 शिक्षक प्रशिक्षण से क्लासरूम और प्रभावी

फिनलैंड के सहयोग से पंजाब की शिक्षा में बदलाव, 300 शिक्षक प्रशिक्षण से क्लासरूम और प्रभावी

24 April 2026 - 9:37 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फिनलैंड दौरे पर पहुंचे, दुनिया भर के पंजाबियों से योगदान देने का आह्वान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फिनलैंड दौरे पर पहुंचे, दुनिया भर के पंजाबियों से योगदान देने का आह्वान

23 April 2026 - 1:55 PM
Photo of पंजाब का केंद्रीय भंडार में 122 लाख मीट्रिक टन का योगदान, खराब मौसम के बावजूद मजबूत प्रदर्शन

पंजाब का केंद्रीय भंडार में 122 लाख मीट्रिक टन का योगदान, खराब मौसम के बावजूद मजबूत प्रदर्शन

23 April 2026 - 1:26 PM
Back to top button