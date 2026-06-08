India Beat Afghanistan : भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच तीसरे ही दिन समाप्त हो गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है।

पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं

हालांकि यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं था, इसलिए इस जीत का भारतीय टीम की WTC पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं पड़ा। टीम की रैंकिंग और अंक तालिका में स्थिति जस की तस बनी हुई है।

WTC 2025-27 चक्र में केवल नौ फुल मेंबर टीमें शामिल हैं, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज शामिल हैं। अफगानिस्तान को इस चक्र में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसके टेस्ट मैचों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर

फिलहाल पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, जबकि भारत छठे स्थान पर मौजूद है। टीम इंडिया ने अब तक 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ दर्ज किया है, जिससे उसके 52 अंक और 48.15 का PCT है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 8 में से 7 मैच जीतकर 87.50 PCT के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है।

अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के साथ

भारतीय टीम को अब अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में खेलनी है। इसके बाद नवंबर में न्यूजीलैंड दौरे पर भी टीम के लिए अहम मुकाबले होंगे, जो WTC फाइनल की दौड़ को प्रभावित करेंगे।

Leaving New Chandigarh with a massive win under the belt 🇮🇳



A complete team performance from #TeamIndia 🤍



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वेस्टइंडीज को छोड़ा पीछे

भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में 599 मैचों में 186वीं जीत हासिल की है। भारत ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के नाम 592 मैचों में 185 जीत है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भारत से आगे हैं।

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