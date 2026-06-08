India Japan Relations : टोक्यो में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। 17 जून 2026 को पहली बार इतिहास में, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, जापान के वित्त मंत्री, भारत के जापान स्थित राजदूत, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ राजनयिक और भारत-जापान कॉरिडोर से जुड़े प्रमुख कारोबारी नेता एक ही मंच पर एकत्र होंगे। यह कोई सरकारी समारोह या द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे कॉन्क्लेव में सभी शामिल होंगे जिसे भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार एक प्लेटफॉर्म ने आयोजित किया है।

इस प्लेटफॉर्म का नाम “कनेक्ट इंडिया जापान” है। यह भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया पहला सहयोगी मंच है, जो प्रमुख कार्यक्रमों, द्विभाषी पत्रिका, रणनीतिक मीडिया साझेदारी और दोनों देशों में समुदाय निर्माण जैसे कार्य करता है। इसी के तहत “राइजिंग इंडिया 2” कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है।

आयोजन स्थल

“राइजिंग इंडिया 2” (Rising India 2) का आयोजन टोक्यो के अकासाका प्रिंस क्लासिक हाउस में होगा, जो जापान के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह स्थान पहले भी राजपरिवार, राष्ट्राध्यक्षों और उच्च स्तरीय आयोजनों की मेजबानी कर चुका है। ऐसे स्थान पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन इसे ऐतिहासिक महत्व देता है।

इस आयोजन का महत्व

भारत और जापान एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक साझा करते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और लगातार मजबूत हो रहे हैं। हालांकि, ऐसे मंच कम ही हैं जहां दोनों देशों के व्यवसायी, राजनयिक, नीति निर्माता और उद्यमी एक साथ बैठकर खुले तौर पर विचार-विमर्श कर सकें।

“राइजिंग इंडिया 2” इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया मंच है, जहां मुख्य भाषण, उच्च स्तरीय पैनल चर्चा और नेटवर्किंग सत्र होंगे, ताकि भारत-जापान संबंधों को और आगे बढ़ाया जा सके।

प्रमुख वक्ता और अतिथि

इस कॉन्क्लेव में कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी:

सरकार और कूटनीति:

जापान की वित्त मंत्री सत्सुकी कटायामा

जापान के पूर्व पर्यावरण मंत्री और हाउस ऑफ काउंसलर्स सदस्य केइइचिरो असाओ

प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पूर्व सलाहकार और भाषण लेखक डॉ. तोमोहीको तनिगुची

भारत की जापान में राजदूत नागमा मोहम्मद मलिक

जापान के पूर्व राजदूत उमियो ओत्सुका

उद्योग और व्यवसाय नेतृत्व:

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी

JETRO की कार्यकारी उपाध्यक्ष अकीको ओकुमुरा

कामेडा सीका ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ डॉ. लेख आर. जुमेनी

विप्रो जापान के कंट्री हेड और एमडी ध्रुव आनंद

निसान मोटर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वैश्विक प्रमुख (ऑटो फाइनेंस और इंश्योरेंस) राकेश कोचर

मित्सुई ओ.एस.के. लाइन्स (MOL) के वरिष्ठ कार्यकारी सलाहकार अजय सिंह

यह सभी अतिथि भारत-जापान संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार, कूटनीति और व्यापार जगत को जोड़ते हैं।

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का योगदान

इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी की उपस्थिति है। सुजुकी केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि भारत-जापान साझेदारी की सफलता का एक बड़ा उदाहरण है।

मारुति सुजुकी के रूप में भारत में इसकी साझेदारी ने भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया और देश के लाखों परिवारों के जीवन का हिस्सा बन गई। यह साझेदारी आज भी भारत-जापान संबंधों का मजबूत प्रतीक मानी जाती है।

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