Gold Silver Prices Today : सोना और चांदी के दामों में इन दिनों लगातार हलचल देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आगे कीमतें किस दिशा में जाएंगी.

27 अप्रैल, सोमवार को कमोडिटी एक्सचेंज MCX की शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई. सोने और चांदी दोनों के शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई. सोने का जून 2026 कॉन्ट्रैक्ट पिछली बंद कीमत के मुकाबले लगभग स्थिर रहते हुए हल्के अंतर के साथ खुला, जबकि चांदी के मई 2026 कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी और नरमी देखी गई. सुबह के कारोबार में सोना और चांदी दोनों में दबाव बना रहा और कीमतें गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आईं.

सालभर में मजबूत रिटर्न

हालांकि, बीते एक साल में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इन दोनों धातुओं ने निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है. सोने ने डॉलर के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए लंबी अवधि में उल्लेखनीय बढ़त दिखाई है, जबकि चांदी ने तो रिटर्न के मामले में और भी तेज रफ्तार दिखाई है.

विशेषज्ञों ने बताए अस्थिरता के कारण

इस साल की शुरुआत में दोनों धातुओं ने रिकॉर्ड स्तर भी छुआ था, लेकिन उसके बाद बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया. विशेषज्ञों के मुताबिक, भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे हालात हमेशा की तरह इस बार सोने-चांदी को मजबूती नहीं दे पाए, जिसकी वजह वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और निवेश का रुझान दूसरे साधनों की ओर जाना माना जा रहा है.

निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर

वहीं, बाजार विश्लेषक मानते हैं कि इस हफ्ते कारोबार में दबाव बना रह सकता है, खासकर छुट्टियों के कारण सीमित गतिविधियों के बीच. निवेशकों की नजर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बैठकों, कच्चे तेल की कीमतों और केंद्रीय बैंकों के फैसलों पर रहेगी, जो आने वाले दिनों में सोने-चांदी की दिशा तय कर सकते हैं.

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