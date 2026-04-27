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ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, 50 नई यूनिट्स और हाईटेक हथियारों से लैस

Karan Panchal27 April 2026 - 6:03 PM
2 minutes read
Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, 50 नई यूनिट्स और हाईटेक हथियारों से लैस

Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने खुद को केवल मजबूत ही नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी संरचना और कार्यशैली को नए सिरे से तैयार किया है। इस अभियान के अनुभवों के आधार पर सेना ने बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण और रणनीतिक बदलाव किए हैं, जिससे इसकी ऑपरेशनल क्षमता और भी अधिक प्रभावी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, सेना ने लगभग 50 नई मिशन-रेडी यूनिट्स का गठन किया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही 4 नई एजाइल फॉर्मेशंस भी तैयार की गई हैं, जिनका उद्देश्य तेज मूवमेंट और सटीक सैन्य कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

लाखों की संख्या में आधुनिक हथियार

तकनीकी स्तर पर भी सेना ने अपनी ताकत को काफी बढ़ाया है। लाखों की संख्या में आधुनिक हथियार और नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एंटी-टेरर ऑपरेशन के लिए कई नए फ्रेमवर्क भी विकसित किए गए हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाते हैं।

आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपनाया

सेना का यह बदलाव केवल संख्या या उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुसार एक रणनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा है। अब फोकस तेज, सटीक और तकनीक आधारित युद्ध क्षमता पर है, जिसमें ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रियल टाइम इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले एक साल में सेना ने ड्रोन तकनीक, लॉन्ग रेंज सटीक हथियारों और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तेजी से अपनाया है। टेदरड ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसी तकनीकों ने निगरानी और सुरक्षा क्षमता को और मजबूत किया है।

भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार

इसके साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर, स्वदेशी तोपें और आधुनिक असॉल्ट राइफल्स जैसी प्रणालियों ने सेना की फायरपावर और सैनिकों की सुरक्षा दोनों को बढ़ाया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के जरिए कई उपकरणों की तेजी से खरीद ने यह सुनिश्चित किया कि बदलाव तुरंत जमीन पर लागू हो सके। कुल मिलाकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना एक ऐसे नए ढांचे की ओर बढ़ी है जो अधिक तेज, तकनीकी रूप से उन्नत और हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है।

सेना ने अपने हथियारों और तकनीक को भी एक नए स्तर पर पहुंचाया है जैसे- 5 लाख से ज्यादा आधुनिक हथियार शामिल किए गए। 2 लाख से ज्यादा नई जनरेशन के इक्विपमेंट जोड़े गए। 8 नए एंटी-टेरर ऑपरेशन फ्रेमवर्क तैयार किए गए।

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Karan Panchal27 April 2026 - 6:03 PM
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