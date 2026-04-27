MP Accident : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। यह घटना माखननगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, महेंद्रवाड़ी और माखननगर के रहने वाले लोग बुधनी में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रविवार और सोमवार की दरमियानी रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच नर्मदापुरम–पिपरिया स्टेट हाईवे पर आंचलखेड़ा गांव के पास उनकी टवेरा गाड़ी एक अनाज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई।

अफरा-तफरी के बाद मची चीख-पुकार

बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग के दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित होकर ट्रॉली से टकरा गया, जिससे जोरदार भिड़ंत हुई और टवेरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

घायलों का इलाज जारी

सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल नर्मदापुरम जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा।

घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल

प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह कम दृश्यता या चालक की लापरवाही मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और अस्पताल में देर रात तक परिजनों की भीड़ लगी रही।

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