MP News : मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के पपौंध थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने अपनी तीन बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही आस-पास के इलाके में फैली, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, और हर कोई इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह जानने की कोशिश में जुटा रहा।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची और चारों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से बारीकी से जांच शुरू कर दी है।

आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि “एक महिला ने अपनी तीन बेटियों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर सुसाइड किया है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है। मर्ग कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों के चलते मां को ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा।”

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक और सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

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