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रिश्ता बचाने की कोशिश में गई जान, पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप

Shanti Kumari30 May 2026 - 3:30 PM
2 minutes read
Simran Murder Case

Haryana News : भजन गायिका चिंकी उर्फ सिमरन हत्याकांड (Simran Murder Case) में नए खुलासे सामने आए हैं। परिजनों का आरोप है कि सिमरन अपने टूटते रिश्ते को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। परिवार का दावा है कि उसने कई बार पुलिस और पति से जुड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई थी।

परिजनों ने पहले ही जताया था खतरे का अंदेशा

सिमरन की मां कमलेश के मुताबिक, बेटी ने कुछ समय पहले पति के एक अन्य महिला के साथ संबंधों की जानकारी परिवार को दी थी। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत देकर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। परिजनों का कहना है कि सिमरन ने कथित तौर पर उस महिला के भाई से भी संपर्क कर अपना घर बचाने की अपील की थी।

घटना वाली रात क्या हुआ?

परिवार के अनुसार, घटना वाले दिन सिमरन का पति एक महिला के साथ उसके किराये के मकान पर पहुंचा था। रात में सिमरन की अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बातचीत भी हुई थी। बाद में उसने परिवार के एक सदस्य को फोन कर घर में विवाद होने की जानकारी दी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया।

अगली सुबह परिजन जब घर पहुंचे तो सिमरन मृत अवस्था में मिली, जबकि उसका पति और संबंधित महिला वहां से गायब बताए गए। दोनों बच्चों के भी उनके साथ होने की बात कही जा रही है।

शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित थी सिमरन

परिजनों ने बताया कि परिवार में जल्द ही एक शादी होने वाली थी, जिसे लेकर सिमरन काफी उत्साहित थी। वह खुद तैयारियों में हिस्सा लेना चाहती थी और भविष्य को लेकर कई योजनाएं बना रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से वैवाहिक विवाद के कारण वह मानसिक तनाव में थी।

ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी

परिवार का दावा है कि सिमरन और कथित महिला के भाई के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, जिसे जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। बातचीत में सिमरन कथित तौर पर अपने वैवाहिक संबंध को बचाने और सच्चाई जानने की कोशिश करती सुनाई देती है।

सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जारी

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

ये भी पढ़ें – ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सेना 24 घंटे अगली चुनौती के लिए तैयार: सेना प्रमुख

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Shanti Kumari30 May 2026 - 3:30 PM
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