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पुणे में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, सप्लायर समेत 8 लोग हिरासत में

Shanti Kumari29 May 2026 - 3:10 PM
1 minute read
Pune Poisonous Liquor Case

Maharashtra News : महाराष्ट्र के पुणे जिले से जहरीली शराब पीने का दर्दनाक मामला सामने आया है। पिंपरी-चिंचवड़ इलाके में कथित तौर पर नकली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस और राज्य आबकारी विभाग ने जांच तेज कर दी है।

मेथनॉल मिली शराब सप्लाई करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, फुगेवाड़ी इलाके में मेथनॉल मिली शराब की सप्लाई किए जाने की आशंका है। मामले में योगेश वानखेड़े नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिस पर पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे के हडपसर इलाके में शराब सप्लाई करने का आरोप है।

8 लोग हिरासत में, 3 का इलाज जारी

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जहरीली शराब पीने के शक में तीन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारण की पुष्टि के लिए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

हडपसर में भी जांच शुरू

पुणे के हडपसर इलाके में पिछले 24 घंटों में हुई तीन मौतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन मौतों का संबंध भी जहरीली शराब से है या नहीं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें – केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

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Shanti Kumari29 May 2026 - 3:10 PM
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