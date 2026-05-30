Delhi NCRक्राइमराष्ट्रीय

दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, ISI-अंडरवर्ल्ड से जुड़े 9 आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद

Karan Panchal30 May 2026 - 2:54 PM
1 minute read
Delhi Terror Arrest
दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, ISI-अंडरवर्ल्ड से जुड़े 9 आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद

Delhi Terror Arrest : दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई स्पेशल सेल की हाल के वर्षों में आतंकवाद-रोधी सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में गिनी जा रही है।

पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड ISI

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित ISI और अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के निर्देशानुसार काम कर रहे थे। नेटवर्क का एक हिस्सा दाऊद इब्राहिम के इशारों पर सक्रिय था, जबकि दूसरे हिस्से का संचालन पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी कर रहे थे। पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड ISI को बताया जा रहा है।

विदेशी हथियारों समेत विस्फोटक सामग्री बरामद

आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब में हुई, और उनके कब्जे से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि बरामद विस्फोटक सामग्री सीमा पार से भारत में लाई गई थी।

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच

सुरक्षा बलों के अनुसार, यह नेटवर्क देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों जैसे पावर प्लांट, बिजली वितरण केंद्र, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य रणनीतिक स्थानों पर हमले की योजना बना रहा था। एजेंसियां पूरे नेटवर्क की फंडिंग, हथियार आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच कर रही हैं और यह पता लगाने में जुटी हैं कि अन्य सदस्य देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय तो नहीं हैं।

बड़ी साजिश को किया नाकामयाब

स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आज दोपहर 3:30 बजे पुलिस मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। इस कार्रवाई को राजधानी और देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर संभावित बड़े हमले को विफल करने वाली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें- राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला खाली करने से किया इनकार, विभाग ने तीसरी बार भेजा नोटिस, कहा- बंगला खाली नहीं होगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 May 2026 - 2:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सेना 24 घंटे अगली चुनौती के लिए तैयार: सेना प्रमुख

ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सेना 24 घंटे अगली चुनौती के लिए तैयार: सेना प्रमुख

30 May 2026 - 2:15 PM
Photo of ईरान ने अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, कई सैनिक घायल, हाई-टेक ड्रोन तबाह

ईरान ने अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, कई सैनिक घायल, हाई-टेक ड्रोन तबाह

30 May 2026 - 1:10 PM
Photo of दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, बारिश और तेज हवाओं से गर्मी का असर हुआ कम

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, बारिश और तेज हवाओं से गर्मी का असर हुआ कम

30 May 2026 - 8:22 AM
Photo of NEET-UG Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NTA को फटकार, कहा- UPSC और IIT जैसे विशेषज्ञों से सीखना चाहिए

NEET-UG Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NTA को फटकार, कहा- UPSC और IIT जैसे विशेषज्ञों से सीखना चाहिए

29 May 2026 - 7:57 PM
Photo of वंदे भारत vs हाइड्रोजन ट्रेन, जानें स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे बेस्ट

वंदे भारत vs हाइड्रोजन ट्रेन, जानें स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे बेस्ट

29 May 2026 - 6:52 PM
Photo of पुणे में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, सप्लायर समेत 8 लोग हिरासत में

पुणे में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, सप्लायर समेत 8 लोग हिरासत में

29 May 2026 - 3:10 PM
Photo of केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

29 May 2026 - 2:25 PM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के दो कैडेट बने भारतीय नौसेना के अधिकारी

महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के दो कैडेट बने भारतीय नौसेना के अधिकारी

29 May 2026 - 11:27 AM
Photo of अंधविश्वास के चलते भीड़ का खूनी तांडव, पत्नी को ‘डायन’ बताने पर बचाने आए पति की हत्या

अंधविश्वास के चलते भीड़ का खूनी तांडव, पत्नी को ‘डायन’ बताने पर बचाने आए पति की हत्या

29 May 2026 - 9:03 AM
Photo of NEET-UG पेपर लीक के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सेना और वायुसेना की मदद लेने की तैयारी

NEET-UG पेपर लीक के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सेना और वायुसेना की मदद लेने की तैयारी

29 May 2026 - 8:37 AM
Back to top button