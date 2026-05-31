Kalyan Banerjee Attack : पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला होने की घटना सामने आई है। बताया गया कि कल्याण बनर्जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीतला पुलिस स्टेशन में टीएमसी कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने लगाए काले झंडे और नारे

मौके पर मौजूद लोगों ने कल्याण बनर्जी का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए और ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कथित तौर पर सांसद पर हमला किया गया, जिसमें उनके सिर में चोट लगने की बात कही जा रही है।

हमले के बाद धरने पर बैठे सांसद

घटना के बाद कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ मौके पर ही धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि हालात बिगड़ने के बाद उन्होंने विरोध जताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, हालात किए काबू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया।

पहले अभिषेक बनर्जी पर भी हुआ था हमला

गौरतलब है कि इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने के दौरान हमला हुआ था। उस घटना में भी धक्का-मुक्की, नारेबाजी और अंडे फेंकने जैसी घटनाएं सामने आई थीं।

पांच आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में पुलिस ने पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर राज्य की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर गरमा गई है।

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