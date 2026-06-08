Abhijeet Deepke : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 13 जून तक परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में इस्तीफा नहीं देते, तो वे देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

उन्होंने रविवार को एक बयान में कहा कि हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश में हुए ‘जेन जेड’ प्रदर्शनों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था. इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि CJP का आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसकी तुलना पड़ोसी देशों के हालात से नहीं की जा सकती. उनका कहना था कि यह मंच सिर्फ ‘जेन जेड’ छात्रों के हितों को लेकर बना है और इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है.

13 जून तक इस्तीफे की डेडलाइन

बता दें कि इस संगठन ने 6 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित पेपर लीक मामलों को लेकर मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था. रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एक वीडियो में दीपके ने दोहराया कि यदि 13 जून तक इस्तीफा नहीं आता है, तो आंदोलन को देशभर में फैलाया जाएगा और वह खुद अलग-अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन करेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्यों में विरोध के बाद भी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो अगला चरण फिर से दिल्ली में बड़े स्तर पर होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से छात्र जुटकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे.

इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की बात

दीपके ने यह भी कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलता. उनके अनुसार, नैतिक जिम्मेदारी के तहत मंत्री को उन लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर जवाब देना चाहिए, जो कथित अनियमितताओं से प्रभावित हुए हैं.

किसी भी तुलना से दूरी

एक प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी दोहराया कि ‘कॉकरोच’ शब्द से जुड़े व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच के रूप में शुरू हुआ यह अभियान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसे किसी भी तरह की क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

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