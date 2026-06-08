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POK में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, कई लोग घायल

Karan Panchal8 June 2026 - 1:49 PM
2 minutes read
POK Protest
POK में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, कई लोग घायल

POK Protest : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुजफ्फराबाद सहित कई इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के दौरान आंसू गैस और कथित फायरिंग की घटनाओं में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

आवाज दबाने की कोशिश और विरोध प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब और तेज हो गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आ गया है। प्रदर्शनकारी इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इंटरनेट बंद, जनजीवन और ज्यादा प्रभावित

मुजफ्फराबाद में हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए धारा 144 लागू की है और भीड़ जुटने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद होने से जनजीवन और ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती से माहौल और तनावपूर्ण हो गया है।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

रावलाकोट से सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जबकि हालात बिगड़ने पर फायरिंग की भी बात सामने आई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर लोग

स्थिति यह है कि कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, फिर भी लोग महंगाई, बिजली दरों और बुनियादी अधिकारों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। JAAC लंबे समय से इन मुद्दों पर आंदोलन करता रहा है, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध के बाद हालात और ज्यादा भड़क गए हैं।

प्रशासन नाकाम और बढ़ता असंतोष

पीओके में लगातार बिगड़ते हालात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान प्रशासन जनता की नाराजगी को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे क्षेत्र में असंतोष और गहराता जा रहा है।

ये भी पढ़ें- TMC नेता जहांगीर खान नेपाल सीमा से भागने की कोशिश में गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार

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Karan Panchal8 June 2026 - 1:49 PM
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