Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया. इस दौरान उन्होंने छात्रों और छात्राओं के साथ हुए व्यवहार पर सवाल खड़े किए.

अखिलेश यादव ने कहा, “ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा छात्रों और नौजवानों का है. युवा, छात्र और नौजवान सबके हैं. हम सब उनके लिए लड़ रहे हैं,”उन्होंने कहा, “अगर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे. छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?”

प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए धरने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “हम मजबूरी में पीएम आवास पर गए. क्या प्रधानमंत्री बयान नहीं दे सकते हैं? सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं?”

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