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शादी के सीजन से पहले सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, जानें आज के ताजा रेट

Ajay Yadav8 June 2026 - 1:03 PM
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Gold Price :
शादी के सीजन से पहले सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, जानें आज के ताजा रेट

Gold Price : भारत में सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और घरेलू मांग के असर से 8 जून 2026 को दोनों कीमती धातुओं के भाव में बदलाव दर्ज किया गया है. शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए खरीदार और निवेशक बाजार पर नजर बनाए हुए हैं.

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत

चांदी की कीमतें भी प्रभावित

आज के दिन 24 कैरेट सोना औसतन 15,272 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध रहा. वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 13,999 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. चांदी की कीमत की बात करें तो यह देश में करीब 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. चांदी के भावों पर औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार की चाल का खासा असर देखने को मिलता है.

आपके शहर में क्या है चांदी की कीमत

ये भी पढ़ें- ‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

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Ajay Yadav8 June 2026 - 1:03 PM
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