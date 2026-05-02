Punjab

चीनी CCTV कैमरों से पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेजने वाला जासूसी नेटवर्क ध्वस्त, तीन गिरफ्तार

Karan Panchal2 May 2026 - 2:18 PM
2 minutes read
Punjab News
चीनी CCTV कैमरों से पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेजने वाला जासूसी नेटवर्क ध्वस्त, तीन गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित जासूसी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो अलग-अलग जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

ये मॉड्यूल संवेदनशील सैन्य ठिकानों की लाइव फुटेज पाकिस्तान आधारित हैंडलरों तक पहुंचाने के लिए हाई-टेक चीनी सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

मोबाइल फोन समेत विदेशी उपकरण बरामद

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर पहले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और उसके कब्जे से 4जी कनेक्टिविटी वाला एक चीनी सीसीटीवी कैमरा और सोलर प्लेट बरामद की गई। वहीं, कपूरथला पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त ऑपरेशन में दो व्यक्तियों को विदेशी हैंडलरों से जुड़े चार मोबाइल फोन, एक सिम-आधारित सीसीटीवी कैमरा और एक वाई-फाई सेट के साथ गिरफ्तार कर दूसरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया।

पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को लाइव फुटेज

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ये मॉड्यूल विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से सिम-आधारित और सौर ऊर्जा से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे, ताकि रक्षा बलों से जुड़े संस्थानों सहित संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को लाइव फुटेज भेजी जा सके। उन्होंने कहा, “ये चीनी कैमरे ऑफ-ग्रिड निगरानी के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि ये पारंपरिक वायरिंग के बजाय 4जी कनेक्टिविटी और सौर ऊर्जा के जरिए काम करते हैं।”

ऑपरेशन में गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान

काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा, निवासी गांव सहांके, फिरोजपुर के रूप में हुई है। कपूरथला पुलिस द्वारा किए गए दूसरे ऑपरेशन में गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान सोना, निवासी दोना मट्टर, फिरोजपुर और संदीप सिंह उर्फ सोनू, निवासी गांव छांगा खुर्द, फिरोजपुर के रूप में हुई है। एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर सिमरतपाल सिंह ढींडसा ने बताया कि सुखविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक सिम कार्ड और सोलर प्लेट के साथ एक सीसीटीवी कैमरा बरामद किया है।

हैंडलर ने दिए थे 35 हजार रुपए

कपूरथला मॉड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि आर्मी कैंट के पास निगरानी संबंधी सूचना के आधार पर मॉडल टाउन, कपूरथला स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए नजदीकी खंभे पर सिम-आधारित कैमरा लगाने हेतु दुकान किराए पर ली थी। एसएसपी ने यह भी बताया कि जांच में सामने आया है कि ‘फौजी’ नाम से पहचाने गए पाकिस्तान स्थित हैंडलर ने कैमरा लगाने के लिए आरोपी को 35,000 रुपये दिए थे।

हेरोइन की सप्लाई के लिए 50 हजार

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी संदीप सिंह नशा तस्करी में भी शामिल था, जिसने उसी पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा ड्रोन के जरिए भेजी गई 1 किलो हेरोइन की सप्लाई के लिए 50,000 रुपये प्राप्त किए थे।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले थाना सिटी कपूरथला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और 61 तथा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर नंबर 138 दिनांक 28/4/2026 और थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में बीएनएस की धारा 152 तथा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 9 के तहत एफआईआर नंबर 26 दिनांक 29/4/2026 दर्ज किए गए हैं।

ये भी पढ़ें- अमृतसर में सरहद पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन व चार पिस्तौल समेत दो गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 May 2026 - 2:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमृतसर में सरहद पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन व चार पिस्तौल समेत दो गिरफ्तार

अमृतसर में सरहद पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन व चार पिस्तौल समेत दो गिरफ्तार

2 May 2026 - 1:23 PM
Photo of डायलिसिस के 1 लाख सत्र पूरे, 16.5 करोड़ का ख़र्च कवर, मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ किडनी मरीज़ों के लिए बनी जीवनरेखा

डायलिसिस के 1 लाख सत्र पूरे, 16.5 करोड़ का ख़र्च कवर, मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ किडनी मरीज़ों के लिए बनी जीवनरेखा

2 May 2026 - 12:55 PM
Photo of Punjab Police : अमृतसर में 6 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, दुबई से जुड़े तार

Punjab Police : अमृतसर में 6 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, दुबई से जुड़े तार

2 May 2026 - 12:25 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 100वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 635 स्थानों पर छापेमारी, 334 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 100वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 635 स्थानों पर छापेमारी, 334 गिरफ्तार

2 May 2026 - 11:40 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने पटवारी को 4000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो ने पटवारी को 4000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार

2 May 2026 - 11:04 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम वर्ग को तोहफा दिया, न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम वर्ग को तोहफा दिया, न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान

1 May 2026 - 8:31 PM
Photo of जालंधर में बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं की समीक्षा, 16 करोड़ से हो रहा सुदृढ़ीकरण कार्य, समय पर काम पूरा करने के निर्देश

जालंधर में बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं की समीक्षा, 16 करोड़ से हो रहा सुदृढ़ीकरण कार्य, समय पर काम पूरा करने के निर्देश

30 April 2026 - 4:22 PM
Photo of पंजाब में गेहूं खरीद ने पकड़ी रफ्तार, पटियाला-बठिंडा और फिरोजपुर टॉप जिलों में शामिल

पंजाब में गेहूं खरीद ने पकड़ी रफ्तार, पटियाला-बठिंडा और फिरोजपुर टॉप जिलों में शामिल

30 April 2026 - 3:36 PM
Photo of मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने 3100 ग्रामीण स्टेडियमों का कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने 3100 ग्रामीण स्टेडियमों का कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश

30 April 2026 - 3:18 PM
Photo of पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में आया क्रांतिकारी बदलाव, CM भगवंत मान ने JEE मेन्स पास करने वाले 369 विद्यार्थियों को किया सम्मानित

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में आया क्रांतिकारी बदलाव, CM भगवंत मान ने JEE मेन्स पास करने वाले 369 विद्यार्थियों को किया सम्मानित

30 April 2026 - 3:03 PM
Back to top button