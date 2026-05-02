Punjab

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का फेल छात्रों को विशेष परीक्षा का मौका, PSEB ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन

Karan Panchal2 May 2026 - 5:41 PM
2 minutes read
Punjab Education Board
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का फेल छात्रों को विशेष परीक्षा का मौका, PSEB ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन

Punjab Education Board : राज्य के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीऐसईबी) ने उन विद्यार्थियों के लिए, जो पिछले 16 वर्षों में अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पास नहीं कर सके, विशेष अवसर (स्पेशल मर्सी चांस) प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 25 मई, 2026 तक पीऐसईबी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

2010 से 2025 के बीच की बोर्ड परीक्षाएं

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कदम गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित है। इस पहल का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने और करियर बनाने का एक नया अवसर देना है, जो वर्ष 2010 से 2025 के बीच अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पास नहीं कर सके।

री-अपीयर या कंपार्टमेंट के सभी अवसर…

योग्यता मानदंडों के बारे में जानकारी देते हुए बैंस ने बताया कि यह विशेष अवसर उन उम्मीदवारों को दिया जा रहा है जिन्होंने मार्च 2010 से मार्च 2025 के बीच 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और जिनके री-अपीयर या कंपार्टमेंट के सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं, या जो अपनी शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। इसमें वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने मार्च 2010 से मार्च 2026 के बीच परीक्षा दी थी और असफल रहे थे, बशर्ते उन्होंने कम से कम एक मुख्य विषय पास किया हो। यह अवसर 10वीं और 12वीं कक्षा की ओपन स्कूल स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और विस्तृत दिशा-निर्देश पीऐसईबी की आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध हैं।

पंजाब के हजारों युवाओं के लिए उम्मीद

बैंस ने कहा कि यह स्पेशल मर्सी चांस उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा जो अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करना और अपने भविष्य को नई दिशा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के हजारों युवाओं के लिए उम्मीद के नए रास्ते खोल रही है।

ये भी पढ़ें- Punjab News : सीवरेज व्यवस्था पर कैबिनेट मंत्री का एक्शन, समय पर सफाई और रिपोर्टिंग के आदेश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 May 2026 - 5:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Punjab News : सीवरेज व्यवस्था पर कैबिनेट मंत्री का एक्शन, समय पर सफाई और रिपोर्टिंग के आदेश

Punjab News : सीवरेज व्यवस्था पर कैबिनेट मंत्री का एक्शन, समय पर सफाई और रिपोर्टिंग के आदेश

2 May 2026 - 5:28 PM
Photo of पंजाब में खेलों को बढ़ावा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 14.63 करोड़ के खेल स्टेडियम का किया शिलान्यास

पंजाब में खेलों को बढ़ावा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 14.63 करोड़ के खेल स्टेडियम का किया शिलान्यास

2 May 2026 - 4:59 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ . बलजीत कौर द्वारा मलोट को बड़ी राहत, 12 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत

कैबिनेट मंत्री डॉ . बलजीत कौर द्वारा मलोट को बड़ी राहत, 12 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत

2 May 2026 - 4:25 PM
Photo of भगवंत मान सरकार GST कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध- हरपाल सिंह चीमा

भगवंत मान सरकार GST कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध- हरपाल सिंह चीमा

2 May 2026 - 3:54 PM
Photo of चीनी CCTV कैमरों से पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेजने वाला जासूसी नेटवर्क ध्वस्त, तीन गिरफ्तार

चीनी CCTV कैमरों से पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेजने वाला जासूसी नेटवर्क ध्वस्त, तीन गिरफ्तार

2 May 2026 - 2:18 PM
Photo of अमृतसर में सरहद पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन व चार पिस्तौल समेत दो गिरफ्तार

अमृतसर में सरहद पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन व चार पिस्तौल समेत दो गिरफ्तार

2 May 2026 - 1:23 PM
Photo of डायलिसिस के 1 लाख सत्र पूरे, 16.5 करोड़ का ख़र्च कवर, मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ किडनी मरीज़ों के लिए बनी जीवनरेखा

डायलिसिस के 1 लाख सत्र पूरे, 16.5 करोड़ का ख़र्च कवर, मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ किडनी मरीज़ों के लिए बनी जीवनरेखा

2 May 2026 - 12:55 PM
Photo of Punjab Police : अमृतसर में 6 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, दुबई से जुड़े तार

Punjab Police : अमृतसर में 6 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार, दुबई से जुड़े तार

2 May 2026 - 12:25 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 100वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 635 स्थानों पर छापेमारी, 334 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 100वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 635 स्थानों पर छापेमारी, 334 गिरफ्तार

2 May 2026 - 11:40 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने पटवारी को 4000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो ने पटवारी को 4000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार

2 May 2026 - 11:04 AM
Back to top button